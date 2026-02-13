春節「雙鐵總運量」估衝1096萬人次　初三高鐵挑戰創新高

▲高鐵春節疏運預估初三運量將創新高。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明天(14日)開跑，台鐵和高鐵今天已啟動疏運，雙鐵春節疏運期預估運量上看1096.4萬人次，其中2月18日初三將是最高峰，高鐵預估擠進35.7萬人次，挑戰歷史新高。

春節疏運今天啟動，高鐵今天至2月23日總運量上看308.8萬人次，台鐵今起至2月23日總運量預估有787.6萬，台鐵和高鐵疏運期間預估整體將疏運1096.4萬人次。

高鐵董事長史哲表示，高鐵最高峰將落在2月19日初三，高鐵有自由座機制，疏運期間自由座運輸比例約45%，初三運量高點預估將達到35.7萬人次，突破2023年中秋節33.8萬人次紀錄，整體春節總運量達到285.4萬到308.8萬人次。

▲高鐵今下午出現返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

史哲指出，高鐵有34組列車，春節疏運期間33組都運用外，還有1組備用車，總開行2162班次，提供211.2萬個座位，由於總運量預估上看308.8萬人次，高於座位數，將是高鐵最重要的挑戰，春節提供對號座145.9萬，訂位比例已達87.4%，幾乎除最早班班次外，其他班次幾乎全滿，另高鐵也推出自由座等候時間預估和燈號警示，讓旅客可避開人潮尖峰。

史哲表示，高鐵春節規劃延後收班，是這次增強運能重要因素，高鐵每天上午5點10分開啟，晚上12點05分收班，中間有5.5小時維修，春節8天疏運期有27班次延後收班，最晚收班時間為凌晨1點，壓縮維修時間剩4.5小時，一線維修全面增派人力，後勤全力動員支援維修。

▲總統賴清德、交通部長陳世凱赴台北車站視察春節疏運。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長鄭光遠表示，春節單日運量最高落在初三，上看90.1萬人，其中75.6萬人次落在西線，14.5萬人次落在東線，疏運期全線加開500班次，運能增加6.6%，直達車疏運期間增加9.8%，配合運具聯防措施，將加強跟高鐵台中站橫向聯繫，西部幹線台鐵新自強號EMU3000型取消自由座，乘車當日發售站票每車次200張。

鄭光遠指出，目前春節售票數已77萬張，平均利用率43.28%，其中2月17日初一東線順行利用率73.87%，2月21日初五東線逆行利用率達75.46%。

鄭光遠強調，台鐵春節前已完成各項設備保養和車輛檢修，疏運期間所有臨軌工程停工，並成立連假疏運一級應變小組，若蘇花路廊北迴線路線中斷，將立即啟動公路旅客接駁措施，加開花蓮往返新左營列車，必要通報高鐵請求協助加開列車。另因應春節疏運，車站將啟用人潮管制，機動加開列車和加掛車廂。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，這次春節連假9天相當長，加上後面228連假，疏運期加起來19天，台灣景氣非常好，國人出遊意願高，昨天開始已有相當多民眾出遊，疏運計畫也已啟動，將會努力把國人平安、有效率送達目的地。

陳世凱指出，台鐵新自強號取消自由座，提供很多對號座給旅客，高鐵增加班次，運量增加19%，台鐵單日高峰運量上看90萬，高鐵挑戰歷史新高達35.7萬，另因應交通量高峰，公路疏運也要負擔更大責任，國道客運推出6折折扣，加上TPASS 2.0+，優惠最低可到4.2折，春節假期長，若國人不趕時間，搭國道客運是好的選擇，另國道高峰也將採儀控和收費管理，把高峰、低谷盡量拉平，提高疏運效率。

陳世凱表示，國內旅遊訂房部分，台中、嘉義、雲林訂房率達6成以上，初一到初三甚至有縣市已達7成到9成，國人要提早訂房；今年春節出遊旺盛，交通部已經準備好為國人服務，效率提到最高，交通隊透過AI大數據管理，萬一發生狀況，交通部各單位都準備因應SOP。

▲總統賴清德視察春節疏運。（圖／記者李姿慧攝）

總統賴清德表示，今年春節看到3現象，第一是今年疏運量高於去年和往年，第二，各單位運能高於運量靠交通隊加班，包括高鐵延後收班，第三點，運用AI人工智慧和科技，推估哪天、哪個時段、哪個地點疏運量最高，做各種準備計畫因應解決。