高鐵自由座排隊全被撞開！男替女友卡位挨轟　竟被爆是牙醫

▲高鐵自由座排隊時，有男子衝撞人群幫女友搶位。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者董美琪／綜合報導

春節連假搭車人潮湧現，高鐵自由座更是一位難求。一名女網友在社群平台發文抱怨，指出在高鐵自由座排隊時，遇到一名白衣男子強行插隊，甚至衝撞正在依序上車的乘客，只為替女友卡位，引發網友撻伐。事件曝光後，該男子身分也遭網友起底，傳出職業為牙醫，掀起討論。對此高鐵呼籲旅客遵守先下後上的搭車秩序，或立即向車站或人員反映。

排隊上車突遭撞開 網友氣炸發文

原PO表示，當時大家都按照秩序排在自由座車廂門口，等車門開啟後依序上車。不料一名身穿白衣的男子突然從對號座車廂方向衝出，直接推擠排隊民眾進入車廂，搶先卡位。數分鐘後，其女友才緩步走到座位旁，還向男子道謝，讓原PO直呼相當傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她無奈表示，雖然感到不滿，但當下似乎也難以要求列車長強制處理，只能事後將過程PO網抒發情緒。

▲高鐵呼籲守秩序，遇到爭議可當場通報處理（示意圖／記者李姿慧攝）



牙醫身分遭肉搜

貼文曝光後迅速引發討論，有網友循線查出該名男子身分，指出其為一名牙醫。相關資訊在網路上流傳，也讓事件熱度持續延燒。不過也有聲音提醒，勿過度獵巫，應回歸公共秩序本身檢討。

高鐵籲守禮儀 可即時向站務反映

對此，高鐵公司回應指出，春節假期期間各站皆增派人員協助維持秩序，呼籲旅客依照工作人員引導排隊上車，並遵守先下後上的原則，同時按照車票資訊搭乘。若發現影響搭車秩序的情況，可立即向車站或列車人員反映，以便現場即時處置，共同維護良好的乘車環境。