連等4班才擠上高鐵！過來人曝返鄉「搭車密技」：別死守自由座

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節在即，許多人紛紛提前返鄉。有網友就回報，搭高鐵人潮誇張到「等了第四班車才擠上去」，自由座幾乎動彈不得，讓他直呼有夠扯。貼文曝光後掀起熱議，不少人分享自身經驗，有人認為台鐵還比較快，也有人抱怨高鐵對自由座人潮控管不足，不過也有一名網友表示，其實可以換車廂試試，意外釣出「搭車密技」討論。

有網友12日在Threads發文「有夠扯耶，等了第四班車才擠上去⋯⋯」。短短一句話引發共鳴，「你去看自由座車廂裡頭，一堆站立的乘客都不往中間移動靠攏，導致桃園上車的乘客，全都只能和大行李擠在車廂通道間！」「都不好好管理買自由座的人，害很多人都上不去。」

過來人曝返鄉「搭車密技」

有網友則分享返鄉密技，不少人已經練就一套「高鐵生存法則」，有人刻意避開熱門時段，還有人乾脆除夕、初一上班錯開人潮；也有人隨時注意廣播、看到車門快關就衝往人較少的車廂，「可以去其他車廂上車喔，昨天我也排隊聽到離站聲，跑去別的車廂就上車了，自由座那邊根本上不去」、「選擇末班車感覺會好點XD」。

還有人提醒，面對連假返鄉潮最好提早到站，可以多一點彈性與觀察力，才能少排幾班車，順利擠上回家的列車。也有人補充，「不知道板主坐多遠？中部人往返南北，純推新自強⋯⋯」「等車加上車程以及往返高鐵站的時間，不如搭客運舒舒服服返鄉。」