「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂

▲醫師瘋狂攻擊躺在床上的男性病患。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度發生離譜事件，北部城市西姆拉（Shimla）甘地醫學院（IGMC）一名醫師，竟然當眾痛毆一名呼吸困難的病患，相關畫面流出後，引爆輿論抨擊及病患家屬的抗議，而2人爆發衝突的導火線也被媒體披露。

影片中，戴著口罩、身穿白袍的醫師情緒激昂，徒手痛毆躺在病床上的病患。儘管患者努力反擊，旁人也使勁拉住，醫師仍絲毫不願罷手，反而更進一步抓住病床、對著受害者一陣猛揍，現場相當混亂。

शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में तैनात एक डॉक्टर पर मरीज से मारपीट का आरोप लगा है। इस पूरी घटना की वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेड पर लेटे मरीज पर डॉक्टर लात घूंसे बरसा रहा है। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। #shimlaIGMC pic.twitter.com/DWKuJVyDne — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) December 22, 2025

《新德里電視台》等外媒報導，受害者潘瓦爾（Arjun Panwar）22日因呼吸問題前往醫院，剛做完支氣管鏡檢查後又感到呼吸困難，才會躺在病床上。他詢問是否可以使用供氧設備，未料該醫師態度差勁，還質疑其住院資格。

潘瓦爾向媒體表示，「我要求他用尊重語氣跟我說話，但他變得咄咄逼人。我問他『是不是也用這種方式跟家人說話』，他說我在針對他，然後開始打我。」

事件爆發後，大批病患家屬聚集在醫院外高喊口號，要求院方懲處涉事醫師。該院並未提供醫師本人的說法，但醫務主任拉奧（Dr Rahul Rao）回應，院方已組成3人小組深入調查此案，報告將於近日公布，同時已向警方報案。