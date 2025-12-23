　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂

▲▼「印度醫暴揍男病患」失控畫面曝光　被問這句讓他瞬間抓狂。（圖／翻攝X）

▲醫師瘋狂攻擊躺在床上的男性病患。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度發生離譜事件，北部城市西姆拉（Shimla）甘地醫學院（IGMC）一名醫師，竟然當眾痛毆一名呼吸困難的病患，相關畫面流出後，引爆輿論抨擊及病患家屬的抗議，而2人爆發衝突的導火線也被媒體披露。

影片中，戴著口罩、身穿白袍的醫師情緒激昂，徒手痛毆躺在病床上的病患。儘管患者努力反擊，旁人也使勁拉住，醫師仍絲毫不願罷手，反而更進一步抓住病床、對著受害者一陣猛揍，現場相當混亂。

《新德里電視台》等外媒報導，受害者潘瓦爾（Arjun Panwar）22日因呼吸問題前往醫院，剛做完支氣管鏡檢查後又感到呼吸困難，才會躺在病床上。他詢問是否可以使用供氧設備，未料該醫師態度差勁，還質疑其住院資格。

潘瓦爾向媒體表示，「我要求他用尊重語氣跟我說話，但他變得咄咄逼人。我問他『是不是也用這種方式跟家人說話』，他說我在針對他，然後開始打我。」

事件爆發後，大批病患家屬聚集在醫院外高喊口號，要求院方懲處涉事醫師。該院並未提供醫師本人的說法，但醫務主任拉奧（Dr Rahul Rao）回應，院方已組成3人小組深入調查此案，報告將於近日公布，同時已向警方報案。

 
12/21 全台詐欺最新數據

