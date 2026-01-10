　
社會焦點

沒告知要補骨粉植牙害感染！病患怒告牙醫　獲賠81萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

何姓女子到周姓醫師診所接受植牙手術後，出現上顎感染與神經疼痛等後遺症，提起民事求償287萬5250元。法院審理後認定，醫師未盡事前告知義務，構成不完全給付，判決周應賠償何姓女子醫療費及精神慰撫金共計81萬3400元。全案還可上訴。

判決書指出，何女於2019年7月26日至周男開設的牙醫診所接受植牙手術，但周男未事前告知，也未取得病患同意，即施作補骨粉及置入鈦金屬網（Ti-mesh）手術。術後何女即感手術區域劇烈疼痛，並出現神經異常抽痛情形，回診反映後仍未獲妥善處置。

其後，何女轉往高雄長庚醫院就診，經檢查發現上顎前庭處感染合併疼痛，且補骨填充物疑為感染源，最終於同年9月接受清創手術，移除補骨材料及鈦金屬網。病理檢查結果顯示有骨壞死與纖維化情形。

法院採信衛生福利部醫事審議委員會鑑定意見，認定補骨粉及鈦金屬網手術確有一定比例感染風險，且本案感染與該手術間具有相當因果關係。另查，周男雖提出植牙治療同意書，但內容僅記載一般植牙說明，未具體揭露需另行施作補骨粉及鈦金屬網手術，亦未說明相關風險，難認已盡告知義務。

法院認定，醫療契約屬有償勞務契約，醫師對病患負有說明告知之附隨義務，若未充分告知即實施侵入性醫療行為，即構成不完全給付。即便手術本身未違反醫療常規，仍須就告知義務違反所生損害負責。

至於賠償金額部分，法院僅認列與傷害具關聯性之醫療費用，並考量原告長期疼痛與精神痛苦，酌定精神慰撫金80萬元，合計判賠81萬3,400元；至於高額未來醫療費及返還全部植牙費用，則因舉證不足或契約未解除而不予准許。



沒告知要補骨粉植牙害感染！病患怒告牙醫　獲賠81萬

植牙如蓋房地基要穩　醫曝牙周健康與骨量是關鍵

國健署統計顯示，台灣65歲以上長者平均缺牙14.8顆，全口無牙率更高達25.8%，缺牙已是高齡社會普遍的健康問題。然而許多民眾在缺牙後，習慣優先選擇活動假牙或固定式牙橋，卻可能錯過維持口腔長期健康的更佳時機。牙醫師李秉盛指出，在健康條件許可下，植牙因其結構與功能更接近自然牙，是更應被納入考量的長期選項。

女官員遭拍裸照　主謀女要賠華盛營造136萬

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉 會吸取深刻教訓改過自新

陰莖手術失敗「縮水6公分」　獲賠74萬

趁女同事吃安眠藥熟睡性侵　淫男判刑3年4月

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

