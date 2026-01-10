沒告知要補骨粉植牙害感染！病患怒告牙醫　獲賠81萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

何姓女子到周姓醫師診所接受植牙手術後，出現上顎感染與神經疼痛等後遺症，提起民事求償287萬5250元。法院審理後認定，醫師未盡事前告知義務，構成不完全給付，判決周應賠償何姓女子醫療費及精神慰撫金共計81萬3400元。全案還可上訴。

判決書指出，何女於2019年7月26日至周男開設的牙醫診所接受植牙手術，但周男未事前告知，也未取得病患同意，即施作補骨粉及置入鈦金屬網（Ti-mesh）手術。術後何女即感手術區域劇烈疼痛，並出現神經異常抽痛情形，回診反映後仍未獲妥善處置。

其後，何女轉往高雄長庚醫院就診，經檢查發現上顎前庭處感染合併疼痛，且補骨填充物疑為感染源，最終於同年9月接受清創手術，移除補骨材料及鈦金屬網。病理檢查結果顯示有骨壞死與纖維化情形。

法院採信衛生福利部醫事審議委員會鑑定意見，認定補骨粉及鈦金屬網手術確有一定比例感染風險，且本案感染與該手術間具有相當因果關係。另查，周男雖提出植牙治療同意書，但內容僅記載一般植牙說明，未具體揭露需另行施作補骨粉及鈦金屬網手術，亦未說明相關風險，難認已盡告知義務。

法院認定，醫療契約屬有償勞務契約，醫師對病患負有說明告知之附隨義務，若未充分告知即實施侵入性醫療行為，即構成不完全給付。即便手術本身未違反醫療常規，仍須就告知義務違反所生損害負責。

至於賠償金額部分，法院僅認列與傷害具關聯性之醫療費用，並考量原告長期疼痛與精神痛苦，酌定精神慰撫金80萬元，合計判賠81萬3,400元；至於高額未來醫療費及返還全部植牙費用，則因舉證不足或契約未解除而不予准許。