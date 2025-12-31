　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣1200點「元旦上午8點發放」　領用QA、賺點攻略一次看

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

▲文化幣將於元旦發放，文化部公布「領取、使用、賺點攻略」。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

115年文化幣將於元旦起上午8點發放，正式將13-15歲納入常態化發放範圍，也就是從13-22歲，將有10年可以使用文化幣，啟動「文化幣世代」。文化部特別整理文化幣「6大攻略」，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶著新手、老手領用和賺點數。

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5步驟領取。（圖／文化部）

攻略1：文化幣怎麼領？

● 文化幣是什麼？

13–22歲每人可領1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於表演、展覽、國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費。
領用期間為115年1月1日至12月31日，1月1日上午8點起開放領取。

● 誰可以領？

出生於「93年1月1日至102年12月31日」，具中華民國國籍，或符合資格的外國人士。

● 怎麼領取？

下載文化幣APP → 註冊帳號 → 點選文化禮金 → 填寫身分資料驗證 → 領取後即可使用。

● 沒有手機也能用

可申請紙本QR-code，列印後至藝文消費點使用，需出示身分證件查驗。

▼沒手機也能用。（圖／文化部）

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

攻略2：文化幣能用在哪？超過1萬個藝文消費點

● 可消費類型

音樂會、表演藝術、展覽、Live house、桌遊體驗、博物館、社區營造活動；買書、漫畫、雜誌；文創市集、工藝DIY、文化園區；國片電影、唱片行、樂器行等。

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

▲▼文化幣使用方式、消費點。（圖／文化部）

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

● 怎麼找附近消費點？

官網「藝文消費點」可依類別或地點查詢。手機APP「最HOT活動」推播國片、獨立書店、表演節目與優惠，「藝文消費地圖」可即時搜尋周邊據點。

● 實體店家怎麼刷？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

①我的帳戶點選「掃碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵，每次使用以1點為單位。

②我的帳戶點選「付款碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

③領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

攻略3：加碼優惠一次看

● 表演藝術青年席位

①由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

②表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

③青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

● 視覺藝術青春票

①進入青春票專區，找到想看的展覽放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。

②青春票也可以在展覽票口，以文化幣APP掃描藝文消費點QRCode購買。

③視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。

④青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

● 國片電影優惠

①掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

②多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

③115年1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣「2點加贈1點」，還有「青春早安場」、「結伴看國片」消費達350點，回饋200點。

● 獨立書店點數放大

書店及相關圖書銷售據點使用文化幣「2點加贈1點」，每人最高回饋600點。

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

▲消費200點再抽獎。（圖／文化部）

攻略4：消費就抽獎，揪朋友再加點

● 單筆滿200點立即抽

使用文化幣消費單筆滿200點就可立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

● 邀請新朋友

已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

攻略5：APP升級玩任務，集徽章、抽聯名IP

● 會員等級6階制

全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家（聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告）。文化幣會員分成6個等級，包含：

① LV.0見習生，領取文化幣後的初始等級。
② LV.1初心者，累積消費600點並蒐集2枚徽章。
③ LV.2冒險者，累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品。
④ LV.3菁英，累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點。
⑤ LV.4大師，累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點。
⑥ LV.5傳說，累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品。

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

▲▼今年文化幣APP升級為「遊戲化消費體驗」，可升級、集章。（圖／文化部）

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

● 集章任務類型

一邊用文化幣消費解任務，一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：

① 極限消耗：用完1200點文化幣，再解鎖週簽到任務。
② 時光共振：當季累計簽到4次。
③ 時令感應：完成當季主題加碼活動，第1季為國片、第2季為表演藝術、第3季為博物館、第4季為獨立書店（每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網）。
④ 參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章。
⑤ 瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動。

攻略6：付款支援電子支付、注意事項

● 支付防護升級

導入支付密碼與生物辨識，使用更安全。

● 支援電子支付

可搭配全支付、全盈+PAY、icash PAY，不足額可補差額。

▲▼文化幣領取使用、賺點攻略。（圖／文化部）

▲文化幣可支援電子支付。（圖／文化部）

● 使用注意事項

文化幣不可找零、轉售或兌現；須於115年12月31日前使用完畢。

● 客服資訊

服務時間：每日10:00–20:00
電話：0809-081-806
E-mail：cp.service@tradevan.com.tw

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

更多熱門

相關新聞

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

今為2025年最後一天，行政院長卓榮泰在臉書宣布2026年即將上路的新制，強調「以人為本、溫暖施政」，致力打造全民好生活。新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，邀請大家一起分享、廣傳。但是立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。

12/31到期！他見1好康「1200元沒花掉」要送人

12/31到期！他見1好康「1200元沒花掉」要送人

文化幣明年元旦起「13至22歲都有1200」　領取資格步驟一次看

文化幣明年元旦起「13至22歲都有1200」　領取資格步驟一次看

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

「練習曲書店」不賣書長跑10年　獲選百大文化基地

「練習曲書店」不賣書長跑10年　獲選百大文化基地

關鍵字：

文化幣文化部

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面