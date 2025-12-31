文化幣1200點「元旦上午8點發放」　領用QA、賺點攻略一次看

▲文化幣將於元旦發放，文化部公布「領取、使用、賺點攻略」。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

115年文化幣將於元旦起上午8點發放，正式將13-15歲納入常態化發放範圍，也就是從13-22歲，將有10年可以使用文化幣，啟動「文化幣世代」。文化部特別整理文化幣「6大攻略」，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶著新手、老手領用和賺點數。

▲5步驟領取。（圖／文化部）

攻略1：文化幣怎麼領？

● 文化幣是什麼？

13–22歲每人可領1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於表演、展覽、國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費。

領用期間為115年1月1日至12月31日，1月1日上午8點起開放領取。

● 誰可以領？

出生於「93年1月1日至102年12月31日」，具中華民國國籍，或符合資格的外國人士。

● 怎麼領取？

下載文化幣APP → 註冊帳號 → 點選文化禮金 → 填寫身分資料驗證 → 領取後即可使用。

● 沒有手機也能用

可申請紙本QR-code，列印後至藝文消費點使用，需出示身分證件查驗。

▼沒手機也能用。（圖／文化部）

攻略2：文化幣能用在哪？超過1萬個藝文消費點

● 可消費類型

音樂會、表演藝術、展覽、Live house、桌遊體驗、博物館、社區營造活動；買書、漫畫、雜誌；文創市集、工藝DIY、文化園區；國片電影、唱片行、樂器行等。

▲▼文化幣使用方式、消費點。（圖／文化部）



● 怎麼找附近消費點？

官網「藝文消費點」可依類別或地點查詢。手機APP「最HOT活動」推播國片、獨立書店、表演節目與優惠，「藝文消費地圖」可即時搜尋周邊據點。

● 實體店家怎麼刷？

找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：

①我的帳戶點選「掃碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵，每次使用以1點為單位。

②我的帳戶點選「付款碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。

③領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。

攻略3：加碼優惠一次看

● 表演藝術青年席位

①由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。

②表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

③青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

● 視覺藝術青春票

①進入青春票專區，找到想看的展覽放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。

②青春票也可以在展覽票口，以文化幣APP掃描藝文消費點QRCode購買。

③視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。

④青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。

● 國片電影優惠

①掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。

②多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。

③115年1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣「2點加贈1點」，還有「青春早安場」、「結伴看國片」消費達350點，回饋200點。

● 獨立書店點數放大

書店及相關圖書銷售據點使用文化幣「2點加贈1點」，每人最高回饋600點。

▲消費200點再抽獎。（圖／文化部）



攻略4：消費就抽獎，揪朋友再加點

● 單筆滿200點立即抽

使用文化幣消費單筆滿200點就可立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。

● 邀請新朋友

已領取文化禮金的青少年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

攻略5：APP升級玩任務，集徽章、抽聯名IP

● 會員等級6階制

全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家（聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告）。文化幣會員分成6個等級，包含：

① LV.0見習生，領取文化幣後的初始等級。

② LV.1初心者，累積消費600點並蒐集2枚徽章。

③ LV.2冒險者，累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品。

④ LV.3菁英，累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點。

⑤ LV.4大師，累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點。

⑥ LV.5傳說，累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品。

▲▼今年文化幣APP升級為「遊戲化消費體驗」，可升級、集章。（圖／文化部）

● 集章任務類型

一邊用文化幣消費解任務，一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：

① 極限消耗：用完1200點文化幣，再解鎖週簽到任務。

② 時光共振：當季累計簽到4次。

③ 時令感應：完成當季主題加碼活動，第1季為國片、第2季為表演藝術、第3季為博物館、第4季為獨立書店（每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網）。

④ 參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章。

⑤ 瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動。

攻略6：付款支援電子支付、注意事項

● 支付防護升級

導入支付密碼與生物辨識，使用更安全。

● 支援電子支付

可搭配全支付、全盈+PAY、icash PAY，不足額可補差額。

▲文化幣可支援電子支付。（圖／文化部）

● 使用注意事項

文化幣不可找零、轉售或兌現；須於115年12月31日前使用完畢。

● 客服資訊

服務時間：每日10:00–20:00

電話：0809-081-806

E-mail：cp.service@tradevan.com.tw