12/31到期！他見1好康「1200元沒花掉」要送人　網驚：快檢查手機　

▲今年度文化幣期限只到12月31日。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

文化幣明（31日）就要到期啦！一名網友直呼，APP裡面有1200元文化幣沒花掉，乾脆發文直喊「有人要嗎？剩兩天用不到直接送！」貼文曝光後引發熱議，不少人喊著想接手買參考書，也有人提醒「不能轉贈，小心被詐騙！」 關於明年的文化幣部分，13歲至22歲可於1月1日上午8點領取1200點禮金。

一名網友在Threads表示，他手上還有1200元的文化幣沒花掉，但期限只到明天（12月31日），因此想問「有人要嗎？剩兩天用不到直接送！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，底下網友回應，「我要買參考書」、「我還有100點有誰要嗎」、「想要～買姪女下學期的參考書跟考卷」、「可以去西門紅樓買東西」、「我想拿去買書！排一個希望」。不過有人勸阻，「不能轉贈」、「不建議轉讓」、「別貪就不會被詐騙」。

實際查詢文化幣官網，「文化禮金不得轉售、兌換成等值的現金」。事實上，去（2024）年文化幣首次常態發放給16-22歲每人1200點，而今年向下扎根，13-15歲每人也可領取600點，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。

最重要的是，今年度的使用期限只到明天（12月31日），青年們快打開手機確認一下，要趁今明兩天趕緊花掉。

關於明（2026）年的文化幣部分，全國13歲至22歲青年，每人都可領取1200點文化幣，將於明年1月1日上午8點起開放領用。如果沒有手機的青年，也可洽詢客服，申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

●文化幣領取資格

• 出生日期為 93年1月1日至102年12月31日。

• 具中華民國國籍，或為符合資格的外國人士。

• 適用年齡為13至22歲。

●文化幣領取方式（3步驟）：

1. 下載「文化幣APP」並完成註冊（iOS載點、Android載點）

2. 點選「領取文化禮金」

3. 輸入個人資料並通過驗證，即可領取並使用

※ 無手機者可洽詢客服0809-081-806，申請紙本QR Code，再到各合作消費點使用。