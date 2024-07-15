獨／親子樂園暗藏危機！新手媽幫子撥「球池」竟濺血...和解金曝

▲新北某連鎖親子樂園潘姓店長將剪刀遺忘在球池內，導致1名母親遭劃傷。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

1名年輕媽媽帶著稚子到新北淡水區某連鎖親子樂園遊玩，孰料，突在球池內被割傷，一看之下竟是一把剪刀，她向店家反應，潘姓店長坦承是維修球池時不慎遺忘，事後遭依法起訴。士林地院（15）日今首開庭，該名媽媽低調說，起初不願提告，但店家消極態度令人生氣，經調解後，雙方以4萬元達和解。

今年1月21日晚間，28歲潘姓店長在店內維修球池時，卻忘記將剪刀遺落在球池內。翌日下午，1名母親陪同1歲多兒子球池內遊玩時，見愛子手手太短撥不到底部，她則趕緊幫忙，孰料卻遭埋在球池內的剪刀割傷，導致右側手部開放性傷口、右側手部擦傷。

當下送醫接受治療，幸好傷勢並不嚴重，潘姓店長雖表達了歉意，但未能提供賠償，雙方在多次溝通未果後，該名母親只得選擇報警提告。

▲媽媽手遭剪刀刺傷。（圖／當事媽媽提供）

潘姓店長在偵查過程中坦承疏失，造成受傷感到非常抱歉，檢警調閱了現場監視器錄像，確認是潘男的疏忽行為，並依過失傷害罪將他提起公訴。

今法院首開庭，該名媽媽低調說，起初不想提告，但店家處理態度過於消極，加上潘姓店長也僅是到職短短數月，不應由他承擔所有過錯，所以才提告，事後，店家得知提告也請保險員聯繫，今天雙方以4萬元達成和解撤告。媽媽也說「好險是我被刺傷，萬一是兒子那真的不堪設想。」