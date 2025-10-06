「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

▲台灣知名連鎖室內親子樂園貝兒絲樂園，驚傳全台門市全面歇業。（翻攝自貝兒絲樂園官網）

文／鏡週刊

台灣知名連鎖室內親子樂園貝兒絲樂園，驚傳全台門市全面歇業，業者證實，因營運環境艱困，全台據點已於9月30日正式關閉，並於官網公告退費機制，以利會員線上申請退款。

自2019年開業以來，貝兒絲樂園曾在北北桃、台中、高雄、新竹等地共設立10間分館。其中新北板橋館，業者投入約5,000萬打造「冰雪童話主題館」，佔地近500坪；新竹館於2023年開幕，遊樂空間約400坪。

然而受到疫情與景氣低迷衝擊，貝兒絲樂園分館紛紛關閉，最終留下的新北板橋館與台中米平方館也在9月30日劃下句點，象徵品牌正式退出台灣市場。

▲貝兒絲樂園在官網公告開放「第二階段退費線上申請」，登記時間自10月1日到12月31日。（翻攝自貝兒絲樂園官網）

歇業突如其來，引發會員退費爭議，全台已有約600名受害家長組建自救會，指控業者惡性倒閉，退費爭議金額累計逾390萬元。對此，貝兒絲樂園在官網公告開放「第二階段退費線上申請」，登記時間自10月1日到12月31日。



