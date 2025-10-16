桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

▲教育局長劉仲成(中)肯定，桃園市第二專長發展協會主辦「國際青年創意美學競賽」，讓海內外的專業技術者、技職學生，有發光發熱平台。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2025第九屆國際青年創意美學競賽、16日於蘆竹區綠光花園舉行。來自13個國家、包含業界超過800名專業技術選手及 69個學校單位，逾2,000名選手參賽，規模再創歷年新高。教育局長劉仲成表示，桃園市重視技職教育，於各國高中和技職院校，加強學習新科技和提升科技知能，協助桃園產業智慧化、科技化發展。

▲桃園市2025國際青年創意美學競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

劉仲成局長說：迎接人工智慧時代來臨，為滿足學生學習及產業發展需求，市府教育局陸續於永豐高中成立「高中智慧AI科學教育中心」、龍潭高中成立「智慧製造機器人教育中心」、中壢高商成立「金融科學教育中心」，期透過企業資源及國際師資導入，讓學生及早接觸人工智慧相關技術，啟發創意與職涯方向，提升桃園培養傑出的技職技藝能力。

對於桃園市第二專長發展協會主辦的「國際青年創意美學競賽」，今年邁入第九屆，即使在疫情期間也是採取線上競賽，讓海內外的專業技術、技職學生，有發光發熱平台，肯定協會用心良苦。

▲市議員張碩芳(左二)期勉選手們透過活動，精進技藝。（圖／記者楊淑媛攝）

市議員張碩芳說，擁有專業的技能，除了建立自信和經濟力，還能力助自己成為前進國際的重要門檻，期勉選手們透過這個活動，精進技藝，要勇往直前，成為台灣之光。

桃園市第二專長發展協會理事長馮開華表示：第九屆賽事不僅延續過往的專業精神與國際影響力，更持續擴大與創新，讓青年在多元舞台中發揮專長、交流技藝。本屆競賽來自13個國家的選手，包括台灣、越南、印尼、中國、香港、泰國、澳門、溫哥華、馬來西亞、緬甸、菲律賓、義大利及哥倫比亞等地；今年的競賽內容涵蓋美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙等多元領域，總計151個競賽項目，數量與多樣性均創歷屆之最。

其中，工藝類別在本屆有顯著擴增，新增多項結合設計美學與文化創作的組別，如飾品設計、造型工藝、花藝裝飾、手作藝術等，充分展現青年對工藝創作的熱情與創新精神。特別值得一提的是，今年新增的 「調香競賽項目」，以香氣設計為核心，讓選手從生活感官出發，探索香氛如何融入情感、空間與日常體驗，展現工藝創作與生活美學的結合。

在餐飲烘焙領域方面，本屆亦新增多項烘焙與藝術蛋糕創作項目，特別增設「造型水餃設計組」，鼓勵參賽者以創意方式重新詮釋傳統美食，將文化與美感融合，開創生活藝術的新風貌。展現技術與創意的雙重突破。

同時，大會邀請 19位果凍花動態組國際技術達人現場展演，其中兩位分別來自澳門與香港，將展示結合色彩、光影與花藝層次的創作技法，為現場觀眾帶來一場視覺與藝術交融的精彩盛宴。活動亦開放學生現場觀摩學習，讓青年能近距離欣賞業界頂尖選手的創作成果，啟發創作靈感、強化專業素養，達成 「學習與產業接軌」的教育目標。