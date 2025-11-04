　
生活

康橋帶千名學生爬合歡山　「違法搭帳篷」被檢舉挨罰

▲▼康橋安排學生登山活動。（圖／翻攝臉書）

▲該校舉辦千名學生登山活動。（圖／翻攝臉書）

記者許力方／綜合報導

新北市知名私立康橋國際學校安排國中生登山活動，上月帶領上千人分梯次攀登合歡山，但沒有事先向太魯閣國家公園申請，就在合歡北峰違規搭設多個帳篷，被民眾發現檢舉，太管處依法開罰1500至3000元不等。對此，校方表示，為確保學生安全搭設的緊急醫療帳篷，未來會依規申請。

校方表示，國中階段安排學生攀登合歡群峰5座百岳為目標，上個月開始上千名學生分梯次前往登山，因山區天氣變化多端，為確保學生安全，都有攜帶緊急醫療帳篷，提供隨隊醫護人員能及時照應，且每天都會收拾乾淨，這次沒有事先申請有缺失，未來會依規先向主管機關提出申請。

▲▼康橋安排學生登山活動。（圖／翻攝靠北登山大小是臉書社團）

▲校方違法搭帳篷被檢舉，太管處開罰。（圖／翻攝「靠北登山大小事」臉書社團）

太管處指出，該校學生日前分多梯次前往攀登合歡北峰、西峰，校方擔心發生意外，在北峰三角點附近搭設了緊急醫療帳篷、天幕使用，被民眾發現後檢舉，經太管處派員前往查看，發現校方未事先申請，依《國家公園法》開罰2張各1500至3000元的罰單。

太管處說明，合歡北峰並沒有開放露營，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，會視山林狀況審核。由於合歡山區屬於脆弱的高山生態環境，若搭帳篷、經踩踏破壞，導致植物生長不佳，需長時間才能恢復。

王子「會與粿粿共同面對」！認找范姜彥豐協商「分期付款」

