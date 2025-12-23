韓國漢拏山國立公園所長訪太管處　雙方敲定合作備忘錄

▲▼韓國漢拏山國立公園管理所所長（左）率團拜訪太管處。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處與韓國濟州的漢拏山國立公園將於明年簽訂合作交流備忘錄，漢拏山國立公園管理所所長洪承志12月22日率團專程拜會太管處劉守禮處長，雙方先就未來交流內容、簽訂備忘錄流程細節等交換意見，也都希望未來能多互相分享經營管理的經驗與合作。

太魯閣與漢拏山是透過國家公園署建立聯繫管道，從去年7月起開始洽談合作交流，經過1年多的推動，預計明年3月正式簽訂合作備忘錄。此行由管理所所長洪承志（Hong,Seung Ji）率營運科科長、公園保護組組長等一行6人前來拜訪劉處長，也參觀太魯閣遊客中心及清水斷崖。

劉處長及洪所長等人雙方就明年的簽約儀式各項細節進行討論，最後決定明年3月24日漢拏山國立公園處慶當天在台北辦理簽約儀式，韓方除了國立公園管理局人員外，也將邀請學者專家及顧問與會。簽約儀式後，韓方將到太魯閣進行交流參訪行程，屆時太管處會接待，未來雙方也會互訪，就國家公園各面向的經營管理進行經驗交流。

▲▼雙方就明年簽訂合作備忘錄等交流細節進行討論。

漢拏山位於韓國濟州島，海拔1950公尺，是韓國最高峰，為休火山，火山地形與地質是重要的特色，涵蓋從亞熱帶到寒帶氣候，植物與動物生態非常豐富，呈垂直分布。1970年成立國立公園，2007年聯合國教科文組織指定為世界自然遺產。

太管處劉守禮處長表示，漢拏山與太魯閣2座國家公園在地形和地質環境各有特色，漢拏山是火山噴發造就而成，各種火山地形和地質發達，而太魯閣則是板塊運動抬升的古老岩層，高山、峽谷、斷崖是主要的特色。但2座國家公園同樣涵蓋亞熱帶到寒帶的氣候，動植物生態也呈垂直分布。簽約後，未來雙方在保育研究成果、經營管理等各面向將有許多可以交流及分享的經驗。

