她1年染新冠4次！揪出真兇「百萬分之一罕病」　這些症狀千萬小心

▲廣西一女子在一年時間裡確診新冠肺炎了4次。（示意圖／路透社，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西一女子在一年時間裡確診新冠肺炎了4次，最終，她被確診為Goods綜合征（Good's症候群：免疫缺乏合併胸腺瘤）。這是一種發病率僅為百萬分之一的罕見病，也是她反覆「陽」的根源。經科技查新證實，她是大陸首例反覆感染新冠病毒的Goods綜合征患者。

據《南國早報》報導，2024年的第一天，柳州54歲的劉姓女子（化姓）再次檢測出新冠病毒感染陽性。在過去的一年裡，她已經「陽」了3次，這次是「四陽」。這個結果讓她心態崩了。

從2023年1月起，劉女無明顯誘因出現咳嗽、咳痰。此後的一年間，她5次在當地醫院住院治療，每次間隔一兩個月，並有3次被診斷為新型冠狀病毒感染，多次胸部CT均提示肺部感染。

經過治療，雖每次都能在核酸轉陰後出院，但出院後不久，咳嗽咳痰又出現反覆。

短短一年時間裡「四陽」，劉女決定要找出原因。她從柳州來到南寧，到廣西醫科大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學科尋求幫助。

入院檢查發現，劉女的免疫力水準非常低。通過詳細詢問病史，醫生抓到了各種蛛絲馬跡。2年前，劉女曾接受過胸腺瘤手術，半年來還曾患扁平苔蘚、鼻竇炎，經常腹瀉，體重也日漸下降。

將這些碎片化的資訊聯繫在一起，醫生發現這些症狀與Goods綜合征十分符合。據介紹，Goods綜合征是一種罕見的自身免疫缺陷疾病，主要特徵是胸腺瘤和低丙種球蛋白血症，發病率只有1.5/100萬，由於疾病的罕見性與隱匿性，往往易發生誤診、漏診，患者最終因嚴重的感染而死亡。

據瞭解，迄今為止，Pubmed資料庫（生物醫學文獻資料庫）報導的新冠病毒感染合併Goods綜合征患者僅8例，而反覆新冠病毒感染的Goods綜合征患者僅1例。

經科技查新證實，截至2024年2月18日，這是大陸首例反覆新冠病毒感染的Goods綜合征患者。確診後，醫護團隊主要針對免疫力低下給劉女制定了治療方案。十餘天後，她的症狀完全好轉並順利康復出院。後續，她還需長期地每月注射丙種球蛋白增強機體免疫力。

醫生透露，Goods綜合征的大多數患者在40至70歲之間發病，與性別無關。儘管該病在1954年就被首次發現，但其發病機制至今仍不清楚。