懷胎5月診斷「手指異常」！媽堅持生下雙胞胎…女嬰霸氣一幕感動醫

▲施景中分享一名母親生出雙胞胎案例。（示意圖／取自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

生小孩是一件辛苦且充滿危險的事情，因此許多孕婦會先到醫院檢查胎兒發育情況。台大婦產科仁醫施景中分享，一名媽媽懷有一對雙胞胎，但在男嬰5個月大時發現疑似有手指發育異常的情況，不過夫妻仍決定接受他，結果男嬰出生後情況比診斷的還要輕很多，讓這名媽媽激動到當場落淚。

施景中今（28日）在臉書發文表示，他昨天接生一對雙胞胎，其中男嬰在5個月大時，被院方懷疑有手指發育的異常，雖父母仍決定接受他，但心裡的壓力還是很大。所幸昨天嬰兒出生後，情況比當時診斷的要輕，讓孕婦激動到當場落淚。

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施景中也分享，另一名女嬰則是生命力旺盛，當產房的護理師要用抽吸導管從女嬰鼻腔插入，並幫她吸取呼吸道的羊水時，女嬰竟「生氣了」，緊緊抓住導管不讓護理師抽，讓施景中見狀忍不住打出一個「笑哭」表情貼圖。

貼文曝光後，不少網友紛紛大讚「好感動！祝福這對雙胞胎平安健康、快樂長大」、「好猛的女漢子」、「太棒了，真的是一個非常好的消息」、「女寶寶未來是獨立自主，有想法的女孩兒」、「生氣氣，這麼可愛，祝福跟兄弟姐妹一起順利平安長大喔」、「希望男寶寶早療順利」、「了不起的決定，一定會是幸褔的一家人」。