ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

▲10月3日，布羅德維尤ICE設施的反移民執法示威。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川普移民政策引發示威之際，又傳出最新執法爭議事件。聯邦探員在芝加哥近郊的布羅德維尤（Broadview）遭10輛車包圍衝撞，隨後對一名持有槍械的女駕駛開火。

CNN與CBS等外媒引述國土安全部（DHS）聲明報導，4日上午聯邦探員在布羅德維尤西郊的「美國移民和海關執法局」（ICE）設施附近駕車巡邏，卻被另外10輛車包圍衝撞。

由於無法移動車輛，探員在下車後「被迫」對其中一名持有半自動武器的女駕駛實施「防衛性射擊」。

根據國土安全部說法，女駕駛上周被列入海關及邊境保衛局（CBP）情報通報中，原因是「肉搜探員個資，並在網路上發布威脅」，她中彈後已自行就醫並且出院。但該部並未透露其姓名或更多佐證資訊。

布羅德維尤的ICE設施，近期成為抗議民眾與執法人員的衝突焦點。國土安全部表示，沒有探員在這次事件中受傷，但指控芝加哥警方沒有提供幫助，「現場群眾不斷增加，我們正部署特殊行動控制局面」。

芝加哥警方表示，他們有到現場應對並且進行記錄。聯邦調查局（FBI）4日下午也發布聲明，將與合作夥伴「積極追究對執法人員施暴、妨礙司法及破壞聯邦財產的罪行」。