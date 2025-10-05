　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

▲▼芝加哥近郊布羅德維尤（Broadview）美國移民和海關執法局（ICE）設施的反移民執法示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲10月3日，布羅德維尤ICE設施的反移民執法示威。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

川普移民政策引發示威之際，又傳出最新執法爭議事件。聯邦探員在芝加哥近郊的布羅德維尤（Broadview）遭10輛車包圍衝撞，隨後對一名持有槍械的女駕駛開火。

CNN與CBS等外媒引述國土安全部（DHS）聲明報導，4日上午聯邦探員在布羅德維尤西郊的「美國移民和海關執法局」（ICE）設施附近駕車巡邏，卻被另外10輛車包圍衝撞。

由於無法移動車輛，探員在下車後「被迫」對其中一名持有半自動武器的女駕駛實施「防衛性射擊」。

▲▼芝加哥近郊布羅德維尤（Broadview）美國移民和海關執法局（ICE）設施的反移民執法示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼芝加哥近郊布羅德維尤（Broadview）美國移民和海關執法局（ICE）設施的反移民執法示威。（圖／達志影像／美聯社）

根據國土安全部說法，女駕駛上周被列入海關及邊境保衛局（CBP）情報通報中，原因是「肉搜探員個資，並在網路上發布威脅」，她中彈後已自行就醫並且出院。但該部並未透露其姓名或更多佐證資訊。

布羅德維尤的ICE設施，近期成為抗議民眾與執法人員的衝突焦點。國土安全部表示，沒有探員在這次事件中受傷，但指控芝加哥警方沒有提供幫助，「現場群眾不斷增加，我們正部署特殊行動控制局面」。

芝加哥警方表示，他們有到現場應對並且進行記錄。聯邦調查局（FBI）4日下午也發布聲明，將與合作夥伴「積極追究對執法人員施暴、妨礙司法及破壞聯邦財產的罪行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重大突破！　4星座年底前絕地反擊
曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收
大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂
腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘
環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快
于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

捷克川普贏了！前總理巴比斯強勢回歸　中歐3國「挺俄陣線」成形

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

捷克川普贏了！前總理巴比斯強勢回歸　中歐3國「挺俄陣線」成形

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

用生理食鹽水洗傷口可以免了　跨國研究證實「自水來沖」效果相同

露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

約會幾次告白成功率最高？　有4個時機點最好

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

國際熱門新聞

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

土耳其人妻搭電梯「鋼纜突斷裂」！重摔慘死

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／日本福島深夜5.7淺層地震

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

遊韓注意！Airbnb新制上路「小心沒地方住」

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

驚悚畫面　5歲童遭公車門「夾腿拖行」

中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」恐致癌

更多熱門

相關新聞

遊客掃興！法國大罷工　巴黎鐵塔也關閉

遊客掃興！法國大罷工　巴黎鐵塔也關閉

受到法國全國性大規模罷工行動波及，世界知名景點巴黎艾菲爾鐵塔2日緊急宣布暫停對外開放，預估每日將影響約1萬6500名遊客的參觀行程。

馬達加斯加示威至少22死　總統宣布解散政府

馬達加斯加示威至少22死　總統宣布解散政府

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

數千人街頭示威　馬達加斯加首都宵禁

數千人街頭示威　馬達加斯加首都宵禁

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

關鍵字：

移民ICE示威執法芝加哥Broadview

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面