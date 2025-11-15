地磁擾動事件頻繁　氣象署：進入太陽周期極大期

▲地磁擾動事件。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

太陽表面活躍區發生顯著的日冕物質拋射事件頻繁，中央氣象署台北天文氣象站表示，2024年至2026年為太陽第25周期的極大期，因此太陽閃焰跟日冕物質拋射事件次數較多，期間緯度40度以上地區可見極光機率也增加。

氣象署6日及11日分別發布太空天氣警示訊息，因太陽表面活躍區（AR4274）發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），期間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，地磁擾動明顯增強，最大規模更達到強烈磁暴等級。

中央氣象署台北天文氣象站主任蔡禹明表示，近日接連2次太空天氣警示都是在同一太陽表面活躍區（AR4274），發生2次日冕物質拋射事件，第一次達中度等級，第二次達劇烈等級地磁擾動。

▲過去30天觀測數據。（圖／取自氣象署網站）

蔡禹明說明，太陽活動平均周期為11年，2024年至2026年為太陽第25周期的極大期，也就是周期中活動最活耀的時期，太陽表面會變化快速且活躍，伴隨太陽閃焰及日冕物質拋射事件次數增多。

他指出，日冕物質拋射事件極大期時，電漿帶電粒子的密度及速度會比極小期還要大很多，這些電漿帶電粒子會擠壓地球磁場，產生地球磁場擾動，也就是俗稱的磁暴。

他表示，當地磁擾動較強時，可見極光的緯度就會較低，像這次地磁擾動事件在緯度40度以上的國家都有機會見到極光。去年5月11日母親節磁暴更達劇烈等級，且維持36小時，為「20年一遇」的等級，由於美洲離地磁北極較接近，當時幾乎整個美國都看得到極光，若要在更低緯度看見極光，可能要「百年一遇」才有機會。

對於地磁擾動造成的影響，蔡禹明指出，帶電電漿粒子受到地球磁場導引會往南北極移動，造成電子濃度明顯變化，對於極高緯度的無線電波可能產生干擾，像是台北飛往舊金山航線會經過阿拉斯加等高緯度地區，高頻無線電通訊就可能因此中斷，另外，衛星導航也可能出現定位誤差。

針對近期地磁擾動事件活躍，蔡禹明表示，這屬於太陽周期中的正常現象，民眾不用過度恐慌，氣象署觀測到劇烈等級地磁擾動時，會發布警示訊息，同時也會通知國家太空中心、民航局及台電等單位。