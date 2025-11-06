快訊／氣象署示警「中度磁暴」明起影響33小時　導航無線電恐中斷

▲中央氣象署發布太空天氣警示訊息，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G3等級。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天下午2時發布太空天氣警示訊息，明天清晨5時起，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G3等級，將持續33小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署表示，太陽表面活躍區（AR4274）於11月5日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於11月7日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=7, G3）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，此次地球磁場擾動規模預估達中度等級，並從明天清晨5時起持續33小時，影響期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

另外，電力系統部分，氣象署也說，部分保護裝置可能出現假警報而需要進行電壓修正。而人造衛星上的部份裝置也可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。