社會 社會焦點 保障人權

趙少康亮票認罪求緩刑！批大罷免勞民傷財　要賴清德面壁思過

記者黃哲民／台北報導

中國廣播公司前董事長趙少康於今年（2025年）「726」大罷免投票時，亮票給媒體拍攝圈票內容，被台北地檢署起訴涉犯《公職人員選舉罷免法》、建請從重量刑，台北地院今（31日）首度開庭，趙認罪求輕判與緩刑，法官諭知辯論終結，訂於明年（2026年）1月20日宣判。

▲▼中廣前董事長趙少康於726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝，涉犯《公職人員選舉罷免法》，31日首度到台北地院出庭，認罪求輕判與緩刑，當庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲趙少康（中）於726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝，涉犯《公職人員選舉罷免法》，31日首度到台北地院出庭認罪求輕判與緩刑，當庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

趙少康今開庭前受訪，重申自己亮票是不對的行為、是錯誤示範，但他認為民進黨不分青紅皂白發動大罷免，勞民傷財的結果是大罷免大失敗，民進黨花費那麼多公帑，有受到任何處罰嗎？他喊話總統賴清德在今天2025年最後1天，「應該面壁思過」。

▲▼中廣前董事長趙少康於726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝，涉犯《公職人員選舉罷免法》，31日首度到台北地院出庭，認罪求輕判與緩刑，當庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲趙少康涉犯亮票案到台北地院出庭，受訪喊話總統賴清德應對大罷免大失敗的勞民傷財「面壁思過」。（圖／記者黃哲民攝）

趙少康庭訊時依舊認罪，聲稱投票當下「應記者要求」，將準備投入票匭的罷免票拿起來給媒體拍攝，他當時覺得結束投票時間還早，媒體報導可鼓勵民眾出門投票，無論贊成或反對，都是好事，所以配合重來一遍投票動作、「要拍就拍」。

他表示罷免票比A4還小、不好對折，圈選墨漬可能暈染，且他僅「亮一下」、時間很短，不料媒體用長鏡頭清楚拍到圈選結果，刊登照片時已打馬賽克遮掩圈選結果，他強調自己一向反對無差別的大罷免，沒必要靠亮票表態，投完票自知不妥，立刻受訪認錯、表示錯誤示範、絕不再犯。

▲▼中廣前董事長趙少康於726大罷免投票時，亮票給媒體拍攝，涉犯《公職人員選舉罷免法》，31日首度到台北地院出庭，認罪求輕判與緩刑，當庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲趙少康31日為亮票案到台北地院出庭，自稱生平首度被起訴，感覺很難過。（圖／記者黃哲民攝）

趙少康唯一爭執的是當場沒聽到選務人員「大聲制止」，起訴卻說他故意不聽制止、犯後態度不佳，他說本案是他生平首度被起訴、覺得很難過，他仍願認罪節省司法資源，請求輕判與緩刑，他被通知到警局說明時，就表明爭取不起訴或緩起訴，自認「態度蠻好的」。

辯護律師葉慶元為趙少康主張「過失亮票」，《選罷法》不罰過失亮票行為，趙仍願認罪，本案犯行對罷免結果無實質影響、更未涉及賄選，請求比照其他法院對亮票行為判處拘役10天、緩刑2年須繳交公庫5000元的前例，對趙從輕量刑，趙願接受緩刑附加繳交公益金的條件。

檢方不認同辯護律師所提的「過失」抗辯，主張趙少康身為公眾人物，亮票行為對大眾造成很大影響，但同意將趙今天認罪態度納入量刑參考。

法官徵得檢辯雙方同意，改採簡式審判程序，趙少康再次表示認罪、絕不再犯，對於勞師動開庭很不好意思。法官諭知辯論終結，訂於明年1月20日上午9點29分宣判。

趙少康開完庭受訪自嘲大罷免大失敗已過4個多月，「我今天還在出庭」，仍在意當時選務人員若真的大聲制止他，不可能媒體報導都沒提到這件事，他承認「亮票就是不對」，卻再批民進黨開啟無差別式的大罷免，「不應該受到處罰嗎？不應該受到報應嗎？」

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

