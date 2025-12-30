　
政治

高雄市長初選最新民調！賴瑞隆互比、對比衝第一　4戰將各有解讀

▲▼ 高雄市長初選最新民調曝！賴瑞隆互比、對比衝第一，3對手發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長初選最新民調曝！4戰將各有解讀。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選白熱化，今（30）日有份最新民調數字出爐，在4位戰將當中，賴瑞隆以25.9%最高支持度勝過對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，另外，也以24.1%勝過國民黨高雄市長候選人柯志恩。對於最新民調數字，綠營4人也都紛紛做出回應。

根據《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司今（30）天公布最新高雄市長初選民調，其中，互比式民調部分，賴瑞隆以25.9%數字勝過對手林岱樺的20.3%、邱議瑩18.6%，及許智傑12.5%，不過有22.6%民眾選不出。

另外，在與柯志恩的對比式民調當中，綠營4人都大勝柯志恩，賴瑞隆支持度最高，以49.5%勝過柯志恩的29.7%；邱議瑩對柯志恩為48.3%：29.9%，許智傑對柯志恩為47.1%：29.3%；林岱樺對柯志恩為43.2%：29.2%。

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆表示，會持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持。（圖／記者賴文萱攝）

對於最新民調結果，賴瑞隆表示，所有的民調數字都會納入參考，持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持，並以站路口、掃市場、車隊掃街，勤走地方爭取更多市民的認同，延續高雄光榮。他強調，讓高雄繼續進步發展，是他努力的目標，未來的13天，全力以赴，爭取支持。

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／記者賴文萱攝）

▲邱議瑩發布政策白皮書，希望藉此讓市民了解她與其他參選人間的差異。（圖／記者賴文萱攝）

邱議瑩則說，每一份民調對她來說都是重要的參考指標，會根據民調結果進行策略調整，但所有的民調結果都只是參考，她會持續努力，期望在即將到來的選舉中獲得支持，特別是在1月12日的正式選舉中能夠獲得更多選票。

▲▼ 高雄市長初選最新民調曝！賴瑞隆互比、對比衝第一，3對手發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許智傑認為他上升速度快，有信心贏得最後勝利。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑也說，所有民調他都會納入參考，根據最新民調，現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，他認為自己的爆發力最強，後來居上，上升速度最快，有信心贏得最後勝利。

至於有黨內其他候選人擔心國民黨在初選民調時，會刻意操作「灌票給林岱樺」，林岱樺對此回應，這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人。

林岱樺說，這也就證明，她強調的市民作主，超越派系，才能獲得市民的高度支持，懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。

▲▼ 高雄市長初選最新民調曝！賴瑞隆互比、對比衝第一，3對手發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林岱樺上週在鳳山造勢，爭取市民支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

