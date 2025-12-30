高雄市長初選最新民調！賴瑞隆互比、對比衝第一　4戰將各有解讀

▲高雄市長初選最新民調曝！4戰將各有解讀。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選白熱化，今（30）日有份最新民調數字出爐，在4位戰將當中，賴瑞隆以25.9%最高支持度勝過對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，另外，也以24.1%勝過國民黨高雄市長候選人柯志恩。對於最新民調數字，綠營4人也都紛紛做出回應。

根據《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司今（30）天公布最新高雄市長初選民調，其中，互比式民調部分，賴瑞隆以25.9%數字勝過對手林岱樺的20.3%、邱議瑩18.6%，及許智傑12.5%，不過有22.6%民眾選不出。

另外，在與柯志恩的對比式民調當中，綠營4人都大勝柯志恩，賴瑞隆支持度最高，以49.5%勝過柯志恩的29.7%；邱議瑩對柯志恩為48.3%：29.9%，許智傑對柯志恩為47.1%：29.3%；林岱樺對柯志恩為43.2%：29.2%。

▲賴瑞隆表示，會持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持。（圖／記者賴文萱攝）

對於最新民調結果，賴瑞隆表示，所有的民調數字都會納入參考，持續以「十年市府、十年國會」的經驗爭取高雄市民的支持，並以站路口、掃市場、車隊掃街，勤走地方爭取更多市民的認同，延續高雄光榮。他強調，讓高雄繼續進步發展，是他努力的目標，未來的13天，全力以赴，爭取支持。

▲邱議瑩發布政策白皮書，希望藉此讓市民了解她與其他參選人間的差異。（圖／記者賴文萱攝）

邱議瑩則說，每一份民調對她來說都是重要的參考指標，會根據民調結果進行策略調整，但所有的民調結果都只是參考，她會持續努力，期望在即將到來的選舉中獲得支持，特別是在1月12日的正式選舉中能夠獲得更多選票。

▲許智傑認為他上升速度快，有信心贏得最後勝利。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑也說，所有民調他都會納入參考，根據最新民調，現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，他認為自己的爆發力最強，後來居上，上升速度最快，有信心贏得最後勝利。

至於有黨內其他候選人擔心國民黨在初選民調時，會刻意操作「灌票給林岱樺」，林岱樺對此回應，這不就是證明，林岱樺能夠獲得超越黨派、超越族群的支持，林岱樺才是最具有勝選能力的市長候選人。

林岱樺說，這也就證明，她強調的市民作主，超越派系，才能獲得市民的高度支持，懇請市民朋友堅定信心，支持最有勝選能力的林岱樺。

▲林岱樺上週在鳳山造勢，爭取市民支持。（圖／記者賴文萱翻攝）