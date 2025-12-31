　
台人瘋「跨年吃12顆葡萄」！在台西班牙人曝脫單秘訣：很多人吃錯

▲白葡萄深受許多人喜愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西班牙跨年吃12顆葡萄的傳統相當知名，許多台人也跟著一起效仿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

31日為2025年最後一天，各國皆有不同的跨年習俗，其中西班牙流行在午夜12下鐘聲響起後36秒內吃完12顆葡萄，象徵新的一年12個月平安順利。這項傳統近年在台灣掀起熱潮，不僅吸引民眾跟風挑戰，也帶動葡萄買氣，同時引發正確吃法與安全性的討論。

12顆葡萄迎新年

西班牙跨年「12顆幸運葡萄」的習俗起源於20世紀初，因當時葡萄大豐收，農民為促銷而推廣，後來逐漸演變為跨年傳統。依照做法，每敲一聲鐘吃下一顆葡萄，共12顆，象徵新的一年12個月份都能平安順遂。

▲葡萄,冷凍水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲西班牙跨年吃12顆葡萄的傳統相當知名，許多台人也跟著一起效仿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

近年該習俗在台灣年輕族群間流行，不少人分享實測經驗，認為願望真的成真。歌手魏如萱去年也曾嘗試，雖未完成挑戰，卻在當年交到男友，讓話題熱度持續延燒。

西班牙人親授吃法

在台灣念書的西班牙人羅煜辰拍影片示範正確方式，強調必須選用綠色葡萄，其他顏色不符合傳統。吃的時間並非跨年前，而是午夜12點整過後36秒內吃完12顆，平均約每3秒一顆。

他也分享，若希望在新的一年遇見另一半，可坐在桌子底下食用。此外，西班牙部分民眾會在跨年時穿紅色內褲求好運，但是否遵循則視個人意願而定。

01/01 全台詐欺最新數據

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

