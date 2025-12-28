嘉義65歲以上老年人口福利需求調查　關注長者生活

▲嘉義縣老人生活狀況調查開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣截至114年11月底65歲以上老年人口計113,844人，占全縣總人口數的24.03%。為因應嘉義縣老年人口成長快速及高齡者服務需求，嘉義縣社會局依據老人福利法規定每5年辦理一次老人生活狀況與福利需求調查，以瞭解長者生活情形及各項福利需求與使用情形，調查結果將作為未來老人福利措施規畫之參考，提升高齡者福利與生活品質。

本次調查由社會局委託趨勢民意調查股份有限公司辦理，調查期間為114年12月至115年2月，面對面訪問設籍嘉義縣65歲以上長者及55歲以上原住民。為讓長輩安心受訪，訪問期間皆規定訪員需攜帶單位識別證、佩戴識別證及公文，長輩如接獲調查約訪，請協助配合接受訪談。

社會局提醒民眾注意，此次調查絕不會請長輩提供個資、信用卡及存摺帳號密碼，請牢記「一關、二問、三查」原則，可先將大門關上避免其進入家門，再詢問「姓名、單位、何事來訪」。

受訪者若對本調查還有疑問，可由以下管道查證：

(一)嘉義縣社會局 電話（05）362-0900轉3202。

(二)趨勢民意調查股份有限公司 電話(04)2369-2910轉21、34。

(三)165反詐騙專線。