普發1萬「沒一堆詐騙網站」　數發部長親揭2招：就是無感政績

普發現金1萬元作業自11月5日啟動、12月29日截止，超過9成民眾已完成登記或領取，過程順利到幾乎沒什麼雜音。數位發展部長林宜敬近日發文坦言，這次最特別的地方在於「幾乎沒有詐騙」，而這種讓大家沒感覺、卻能安心領錢的過程，本身就是數發部最重要、也最「無感」的政績。

林宜敬在臉書以「一個無感的政績」為題指出，數發部在此次普發1萬元中，主要負責資訊系統建置與防詐兩大任務。之所以能在短時間內完成，是因為沿用前年普發6千元的系統，並將模組標準化，「透過『以參數設定取代客製化』（Configuration instead of Customization）的方式，不但縮短建置與測試時間，也提高系統品質。」

兩招防詐騙 數發部長：無感卻是重要政績

至於外界原本擔心的詐騙問題，林宜敬直言「並沒有如部分人預測的那樣大量出現」，關鍵就在兩個策略。第一是「只此一家，別無分號」，所有登記與查詢全部集中在單一官方網站，並大力宣傳「其他網站一概不要信」，藉此縮小防守範圍，形成明確的白名單。

第二則是主動出擊的黑名單策略。林宜敬透露，團隊事先把各種看起來像官網的網址通通先登記下來，例如10000.gov.com、I0000-gov.tw等，避免落入詐騙集團手中，同時也透過科技手段持續在網路上自動巡檢，一發現可疑網站就立即查證並封鎖。

至於有民眾提醒，希望數發部要多做一些「有感的政績」，林宜敬則回應，「非常感謝他們的提醒，但是我也回他們說：『我完全同意，可是有時候我們數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績』。」

貼文曝光後，不少網友大讚，「無感就是優秀」、「白名單策略超有感」、「歲月得以靜好，歸功於這些看不見的政績在負重前行」、「而且分流做的很好，完全沒有卡卡的問題」、「這個know-how 不得了！世界級！」也有人笑說「謝謝部長提醒原來我是那10%還沒領的人。」