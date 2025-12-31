　
生活 生活焦點

普發1萬「沒一堆詐騙網站」　數發部長親揭2招：就是無感政績

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

普發現金1萬元作業自11月5日啟動、12月29日截止，超過9成民眾已完成登記或領取，過程順利到幾乎沒什麼雜音。數位發展部長林宜敬近日發文坦言，這次最特別的地方在於「幾乎沒有詐騙」，而這種讓大家沒感覺、卻能安心領錢的過程，本身就是數發部最重要、也最「無感」的政績。

林宜敬在臉書以「一個無感的政績」為題指出，數發部在此次普發1萬元中，主要負責資訊系統建置與防詐兩大任務。之所以能在短時間內完成，是因為沿用前年普發6千元的系統，並將模組標準化，「透過『以參數設定取代客製化』（Configuration instead of Customization）的方式，不但縮短建置與測試時間，也提高系統品質。」

兩招防詐騙　數發部長：無感卻是重要政績

至於外界原本擔心的詐騙問題，林宜敬直言「並沒有如部分人預測的那樣大量出現」，關鍵就在兩個策略。第一是「只此一家，別無分號」，所有登記與查詢全部集中在單一官方網站，並大力宣傳「其他網站一概不要信」，藉此縮小防守範圍，形成明確的白名單。

第二則是主動出擊的黑名單策略。林宜敬透露，團隊事先把各種看起來像官網的網址通通先登記下來，例如10000.gov.com、I0000-gov.tw等，避免落入詐騙集團手中，同時也透過科技手段持續在網路上自動巡檢，一發現可疑網站就立即查證並封鎖。

至於有民眾提醒，希望數發部要多做一些「有感的政績」，林宜敬則回應，「非常感謝他們的提醒，但是我也回他們說：『我完全同意，可是有時候我們數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績』。」

貼文曝光後，不少網友大讚，「無感就是優秀」、「白名單策略超有感」、「歲月得以靜好，歸功於這些看不見的政績在負重前行」、「而且分流做的很好，完全沒有卡卡的問題」、「這個know-how 不得了！世界級！」也有人笑說「謝謝部長提醒原來我是那10%還沒領的人。」

01/01 全台詐欺最新數據

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

嘉義65歲以上長者生活福利調查啟動

嘉義65歲以上長者生活福利調查啟動

嘉義縣截至114年11月底65歲以上老年人口計113,844人，占全縣總人口數的24.03%。為因應嘉義縣老年人口成長快速及高齡者服務需求，嘉義縣社會局依據老人福利法規定每5年辦理一次老人生活狀況與福利需求調查，以瞭解長者生活情形及各項福利需求與使用情形，調查結果將作為未來老人福利措施規畫之參考，提升高齡者福利與生活品質。

27歲女暈船險噴2萬　警一通電話戳破愛情泡泡

27歲女暈船險噴2萬　警一通電話戳破愛情泡泡

三成移工曾遭詐騙！防詐指南強化識詐能力

三成移工曾遭詐騙！防詐指南強化識詐能力

朴子警分局校園宣導　防範毒品與詐騙犯罪

朴子警分局校園宣導　防範毒品與詐騙犯罪

屏東婦接假檢警來電好慌　直接問警察安心了

屏東婦接假檢警來電好慌　直接問警察安心了

標籤:普發現金防詐騙數位發展部林宜敬政府政績

讀者迴響

