百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

▲藝術家劉正堃首次個展「思緒漫遊」在誠品畫廊免費入場。（圖／誠品畫廊提供）

記者林育綾／台北報導

藝術家劉正堃自創「MASKBOY面具男孩」受到喜愛，如今他遠赴曼谷蒐集100件二手T-shirt，拆解、重組後製作成寬達2公尺的巨型浮雕、立體作品，首次個人展覽「思緒漫遊」在松菸誠品畫廊展出，展期自12月20日起至明年1月31日，免費參觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蒐羅100件二手T-shirt，挑戰2米寬浮雕巨作，展現數位與手作的結合。（圖／誠品畫廊提供）.

劉正堃近年持續以「再製」作為創作核心，他從日本人利用和服布再製成「女兒節娃娃」的作法獲取靈感，近年打造「Re.」系列作品令人驚豔，這次選擇自己高中時期最著迷的T-shirt為素材，並包覆在基底材上成為立體作品。

他表示，次文化圈常透過T-shirt傳遞訊息，也依此建立認同、歸屬感，不論是運動、動畫、電影、樂團，T-shirt的圖案都有其象徵意義，「Re.」系列則透過解構和重組的過程，顯現出豐富層次感。

▲「Re.」系列作品，選擇他高中時期最著迷的T-shirt為創作素材。（圖／誠品畫廊提供）



展場中多件大型作品，以灰階布料為主體，局部搭配T-shirt 圖像作為視覺點，呈現介於繪畫與雕塑之間的形式。部分作品則保留領標、羅紋領口等細節，甚至加入木框結構，讓材料本身成為畫面語言的一部分。

▲另一系列「亂入」以旅途中蒐集的門票、DM、海報等為基底，透過刺繡進行再創作。（圖／誠品畫廊提供）

另一系列「亂入」，作品則以旅途中蒐集的門票、DM、海報等印刷品為基底，透過刺繡進行再創作。劉正堃將個人旅遊與生活記憶轉化為創作素材，保留紙張原有的文字、郵戳、歲月痕跡，再以手工刺繡疊加圖像，讓短暫的旅行經驗被「封存」於作品之中。

像是使用在布拉格跳蚤市場搜集到的1950年代、1970年代的照片、明信片，在照片表面刺繡，另一面保留原本的文字書寫及郵戳等充滿年代感的痕跡；此外，日本最大「國立新美術館」海報、二手童書繪本附贈的小熊遊戲紙板等，也都成為二創的素材。

▲藝術家劉正堃個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」免費入場。（圖／誠品畫廊提供）

劉正堃1981年生於台北，高中就讀美術班，後畢業於實踐大學服裝設計系，早期以插畫與設計創作受到關注，近年逐步轉向藝術創作。此次展覽「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」是他首次於專業畫廊舉辦大規模個展，作品橫跨立體裝置、浮雕與平面創作，完整呈現其近年創作脈絡。

劉正堃個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」

時間：2025年12月20日(六)-2026年1月31日(六)

展覽地點：誠品畫廊（誠品生活松菸B1）

開放時間：周二～周六11:00-19:00（周日、周一公休）