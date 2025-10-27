台日師生共上餐桌課　讓永續理念從味蕾出發

▲明道中學化身食育教室，學生親手學永續料理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

繼年初「大地的滋味：從岩手農林水產到台中永續農業」活動獲熱烈迴響後，日本岩手縣農林水產部再度來台，今（27）日舉辦「岩手縣產和牛推廣活動2025 in 台灣」。活動以日本東北頂級和牛品牌「前澤牛」為主軸，結合教育推廣、食農實踐與餐飲展演，於台中私立明道中學與羽悅燒肉兩地同步登場，深化台日雙方在永續農業與食育文化上的交流。

被譽為「東之前澤、西之松阪」的前澤牛，是日本永續牧養的代表品牌。活動特別邀請前澤牛牧場主、小形守社長親臨指導，分享如何以環境友善飼養技術達到地理標誌認證標準，並示範分切過程，展現「友善環境 × 低碳排放 × 資源循環」的牧場經營哲學。小形守說，前澤牛的養成歷程，講究飼料在地化與牧場循環利用，甚至糞肥都經過發酵再回歸土地，「一頭牛，從誕生到登上餐桌，都是和土地共呼吸的生命循環。」

活動中，日本前東京迪士尼行政總主廚鈴木正義顧問與羽悅燒肉主廚鄭家全聯手設計「從產地到餐桌」料理饗宴，融合前澤牛與台中在地蔬果食材，以六道創意料理詮釋永續美味。明道中學校長陳炤華、台中市府貴賓及多位餐飲科學生出席，共同體驗這場跨國「食育課堂」。

明道中學師生也以行動實踐食農教育，學生不僅學習料理，更理解食材的來源與生態脈絡。陳校長表示，讓學生親手觸摸、親口品嚐，他們會記住食物背後的土地與努力。此外，羽悅燒肉自10月25日至31日推出「前澤牛主題週」，由小形守社長現場桌邊服務，並結合萬聖節互動活動「燒肉遊戲」，以趣味形式傳遞永續理念，讓頂級和牛從校園走進城市，成為一場生活化的永續實踐。

活動由春心洋行策劃執行，集結教育、餐飲與食材供應三方夥伴共同推動。品業食品企業有限公司提供前澤牛進口與技術支援；羽悅燒肉作為台中唯一長期使用前澤牛的餐廳，展現永續飲食示範；明道中學則從教育現場推動學生理解食材來源與環境意識的實踐價值。春心洋行表示，希望透過「移地教學 × 實作交流」的模式，讓年輕世代理解餐飲不只是技術表現，更是一種尊重土地、實踐永續的生活方式。

▲明道中學學生參與實作課程，學習永續料理與食材知識。（圖／記者游瓊華翻攝）