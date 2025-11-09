企業ESG結合食農教育　新北打造永續學習場域新典範

▲新北打造場域教案新典範，磺火捕魚文化教案實作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金寶電子公司與新北市深坑區農會攜手合作，將企業ESG理念與食農教育議題結合，5日號召50位企業同仁走入深坑茶園，透過採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等一系列實作課程，親身體驗「從田間到餐桌」的食農精神，理解在地茶農文化與友善耕作模式，展現企業關懷地方、實踐永續農業共好的行動力。

本次課程以「走進茶園－動手實作－品飲識讀」為主軸，活動內容包括茶園導覽、採摘技法講解、鋤草體驗與在地米食課程，並於午後進行溫網室製茶流程學習，最後在阿柔倉庫進行深坑豆腐文化介紹與手作體驗。參與學員以五感認識茶樹生長環境、製茶步驟與飲食文化脈絡，將產地、社區與產銷鏈串連，形成可持續發展的企業與場域合作新模式。

▲金寶電子企業同仁一起學揉茶。

新北市農業局指出，該局將食農教育場域的實作經驗與學習動能，轉化為可延續的常態教案課程，讓企業、學校與民眾都能在不同場域中體驗「從田間到餐桌」的深度學習。目前已推出超過20套具在地特色的食農教案，完整對應108課綱三大面向，包含「磺火捕魚文化」、「遠足農場的快樂咕咕雞」、「柚香四溢的秘密花園」等代表性課程，累積眾多師生實作與回饋成果，並上架至農業局官網供教師與教育場域自由運用。

此外，農業局也結合線上學習平台PaGamO，將教案轉化為互動題庫，推出「食農教育快閃挑戰賽」，吸引全國超過3萬名學生參與線上挑戰，進一步導流至新北市各地的食農教育實地體驗場域。

農業局表示，新北市以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓，持續打造全民參與、世代共學的「食育力城市」，實踐永續農業共好的目標。未來將深化與學校、企業及農會的合作，強化資源共享與技術交流，讓更多民眾認識並支持在地農業，共同推動永續生活。欲體驗食農教育課程的民眾，可上臉書搜尋「新北市農業局－稼日蒔光」粉絲專頁，掌握最新課程與場域資訊。

▲桃樂絲農場的柚香四溢的秘密花園教案實作。

▲金寶電子企業同仁參加深坑一日農業體驗。