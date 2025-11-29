　
地方 地方焦點

AI變身牧場保母　智慧農工合作開創農業新紀元

▲▼ 農業部與經濟部攜手推動農工合作工研院打造AI助手成為農漁牧新夥伴 。（圖／工業技術研究院提供）

▲▼ 農業部與經濟部攜手推動農工合作，工研院打造AI助手成為農漁牧新夥伴 。（圖／工業技術研究院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「你能想像嗎？AI可以化身牧場保姆，餵飼乳牛、照顧體態，也能清理農舍，甚至成為農作物24小時的智慧監測助手。」在農業部與經濟部支持下，工研院今（28）日舉辦「農工合作推升智農2.0」跨域研發成果展暨交流會，展出智慧農工合作成果，聚焦「臺灣自動化產業技術發展與應用」、「AI技術發展與產業應用願景」雙主軸，結合農漁畜產技術研發現況與未來發展分享交流，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，以「最少人力」、「最高效產出」、「最大效益」為目標，加速農業科技化與產業化進程，為臺灣智慧農業開啟新篇章。

▲▼ 農業部與經濟部攜手推動農工合作工研院打造AI助手成為農漁牧新夥伴 。（圖／工業技術研究院提供）

農業部農業科技司司長李紅曦表示，在AI趨勢與國際市場競爭下，農業部持續透過科技創新與跨域整合，以解決農業關鍵問題，並規劃於116年開始推動智慧農業2.0計畫，奠基前期智慧農業及農工合作成果，投入符合農業需求之AI技術及智慧化設備研發，持續帶動農業轉型升級。農業部與經濟部達成共識，未來將持續透過農業部所屬試驗改良場所與工研院合作研發，推升智農2.0願景，藉由農工AI創新科技、智慧化生產機具及監控設備，節約人力、降低產銷風險、增進產品品質，建構兼具韌性淨零永續之智慧農業新里程碑。

▲▼ 農業部與經濟部攜手推動農工合作工研院打造AI助手成為農漁牧新夥伴 。（圖／工業技術研究院提供）

工研院中分院副執行長李士畦表示，農業缺工已成為全球普遍狀況，產業技術司長期支持工研院投入農工科技研發，透過AIoT系統整合農場數位化資料庫與通訊系統，搭配AI決策模式，提供業者即時病害預警與省工智慧機具。今天也展現AI結合自動化的以工輔農研發成果，透過國產智慧化控制模組與農機共通底盤的發展，搭配跨領域三電業者，共同打造臺灣智慧農工系統的產業生態系與國際標竿。

▲▼ 農業部與經濟部攜手推動農工合作工研院打造AI助手成為農漁牧新夥伴 。（圖／工業技術研究院提供）

未來除了整合軟、硬體打造「技術模組庫」，搭配跨領域專家團隊，針對產業需求的輔導，提供設備或服務系統來更貼近產業落地需求。也會推動跨部會合作，以AI模組搭配農工協作機器人的研發，提供操作簡易與合理價格的智慧栽培、採收、養殖、探魚等協作系統，以及如：牛豬雞等先進畜禽舍之餵飼、清潔、分娩等多項智慧管理系統與設備，協助實現AI提供精準農業協作的永續發展目標。

在產業落地應用的部分，先尋找產業中的「產業冠軍」作為標的，打造示範場域，以AI模組導入更多產業。同時，鼓勵不同規模的業者使用規格元件，提供國內外技術服務團的客製化輔導，開創新農業技術服務落地與高階供應鏈發展，建立國產供應鏈，以輸出海外為目標，達到「精準感測、省工協作」的目標。

現場也展示十多項農工科技，例如結合四輪驅動結構與搭配旋轉刷，確保在濕滑與髒亂環境，仍能像掃地機器人進行「刷、吸、刮」三合一清掃作業的「乳牛畜舍清糞機器人」，可顯著降低乳房炎、蹄病、肺炎等疾病發生率，並有助提升乳質穩定與牛隻情緒。用AI科技解讀乳牛叫聲的「乳牛聲紋辨識系統」，讓酪農聽懂、理解牛隻情緒與健康狀態。以非侵入式3D影像辨識技術，自動進行3D體態及體型量測的「乳牛3D體態辨識系統」，就像人體「INBODY」，讓酪農一目了然每隻牛的健康狀態。

此外，可整合完全混合日糧設備，同時進行攪拌、供料與推料作業的「智慧飼餵自動化設備」。運用AI影像辨識研發出即時、精準的「農作智慧精準病害監測系統」，提供智慧病蟲害整合管理的創新模式。減少害蟲、省能15%、提升菇類產量與品質的「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」等多項創新科技，展現韌性農業與淨零永續成果。

