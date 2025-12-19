　
    • 　
>
地方 地方焦點

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

▲2025橫山書藝雙年展開幕

▲2025橫山書藝雙年展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」展覽，19日舉行開幕活動。副市長蘇俊賓表示，本屆雙年展以書藝回應當代社會脈動，透過跨國、跨領域、跨文化策展視角，讓書法不僅是一門藝術，也成為理解文化、社會與公共議題的重要櫥窗，進一步展現桃園在當代藝術與文化論述上的獨特定位。

蘇俊賓指出，隨著時代演進，文化載體從傳統書法轉變至硬筆字、鍵盤、語音輸入，甚至人工智慧，但書法並未因此式微，反而在新世代中展現出全新樣貌與價值。透過書藝筆墨乾濕、線條虛實和留白安排，能呈現創作者的身體感與情感層次，而這種無法被完全複製的特質，正是書藝持續吸引人們的重要原因。

本次開幕演出由藝術家何佳興與音樂人林強共同呈現「夢蝶」，透過書藝與音樂跨領域對話，讓觀眾實際感受書法在當代文化中的生命力與動態性。蘇俊賓也分享，過去在現場欣賞周夢蝶相關作品時深受觸動，並特別以明信片作畫紀錄。黑與白、線條與留白之間所形成的張力，與書藝精神相互呼應，展現深厚的藝術感染力。

蘇俊賓強調，本次雙年展不僅關注作品形式，更集結多位藝術家，從文化、環境、原住民族、社會與民主等多元面向切入，透過層層堆砌的策展內容，如鑽石般展現出最美的藝術結晶，讓書藝具備公共性、社會性與文化思辨深度。他也指出，若能以書藝為核心重新觀看世界與社會，橫山書法藝術館有機會成為華人世界中極具特色的文化據點。

第二屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法—從文人的案頭到諸眾的街頭」展覽，自2025年12月20日至2026年4月13日於橫山書法藝術館展出，期間將辦理專題講座等推廣活動。

2025橫山書藝雙年展蘇俊賓書藝運動中的書法

