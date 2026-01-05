　
社會 社會焦點 保障人權

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

▲▼苓雅洗車意外 。（圖／民眾提供）

▲林姓男子到加油站洗車卻突然無心跳，警、消獲報前往搶救。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一處加油站今（5）日上午驚傳意外，一名50歲林姓男子開著賓士到中油加油站洗車，電動洗車結束後卻遲遲未前進，員工上前查看，赫然發現他仰躺在駕駛座，一動也不動，已無呼吸心跳，119獲報到場將林男送醫，經過急救，林男目前狀況仍不穩定，轉送加護病房裝葉克膜搶救中，仍在與死神搏鬥。

警方指出，事發於上午10時19分許，林男駕駛賓士進入建國一路的中油加油站洗車，車輛完成電動洗車程序後，依流程應往前移動至人工擦車區，但車子卻停在原地一動也不動。

▲▼苓雅洗車意外 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓男子到加油站洗車卻發生心跳驟停意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

目擊者表示，當時想要指揮車輛往前開，卻發現車子沒動靜，靠近敲打車窗查看，驚見林男仰躺癱在駕駛座上，嚇壞眾人，於是立刻撥打119求救。

消防局獲報後，緊急派遣2輛救護車、4名救護人員趕赴現場，抵達時確認林男已無呼吸、無心跳，當場施以CPR心肺復甦術，隨即送往醫院搶救中，林男送醫過急救，目前狀況仍不穩定，已轉送加護病房裝葉克膜搶救中。

苓雅警分局也到場了解狀況，初步排除外力介入，已聯繫家屬釐清案情，並了解林男是否有慢性疾病或其他健康因素，詳細原因仍待進一步確認。

01/03 全台詐欺最新數據

賓士加油站洗車駕駛座無心跳葉克膜

