得實況界奧斯卡！最強高中生Ray感性謝台灣「那就是我的國家」

▲最強高中生Ray。（圖／翻攝自X／@rayasianboy）

記者鄺郁庭／綜合報導

因和美國實況主Kai Cenat結識，被封為「台灣最強高中生」的Ray，最近在 2025 The Streamer Awards 頒獎典禮上，獲頒「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，成為台灣史上第一人。事後，他開直播分享喜訊，並打視訊電話讓媽媽看獎盃，讓不少粉絲感動的是，他特別向台灣致敬，「我背後有一整個台灣當我靠山！」

Ray在直播中感性提到台灣，「我感覺我背後有一整個台灣在當我的靠山，我的血液裡流著台灣人的血，台灣就在我的背後為我撐腰」，他強調自己知道這一點，台灣的大家都在為他投票，「我真心致敬台灣，那就是我的國家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，Ray還讓粉絲們在聊天室刷一波「W Taiwan」，真心向他的故鄉至上最高敬意。其實，Ray不止一次在直播上提到台灣，甚至公開致敬台灣，透過他的影響力，默默地讓更多人認識台灣。

事實上，Ray在歐美擁有高知名度，今年3月他回歸實況圈後，除了認真開直播，還創辦自己的服飾品牌「RUEL」，並與知名運動品牌簽合作，是歐美人氣實況主之一。今年他入圍 2025 The Streamer Awards 的「Best Reality Streamer」，擊敗 FaZe Adapt、Deshae Frost 等人，成為首位贏下該獎項的台灣人。

The Streamer Awards最早是從2022年開始，對於許多實況主而言，能獲得典禮上其中之一獎項，無疑是對自己所付出的一種肯定，而獎項提名標準一直以來都採取由觀眾率先提交名單，官方再彙整並決定進入投票階段的最終入圍者，每個獎項類別也會額外加入一名由評審遴選的候選人，其中以70%大眾票再加上30%評審票，決出該年度獲獎得主。