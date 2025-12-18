　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

▲▼快閃店找來「偽Rosé」簽名互動　網紅二度道歉：沒收取任何費用。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

▲黛小西（左）站台朴彩英（右）的rosie快閃店成都站。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）先前推出個人專輯〈rosie〉後，近期在世界各地舉辦同名快閃店。中國成都場快閃店日前請來網紅「呆呆黛小西（以下簡稱黛小西）」站台，怎料場內一系列行為，甚至讓黛小西簽名在官方周邊上，瞬間惹怒粉絲。該起事件還燒到韓網。

▲▼陸「山寨Rosé」站台快閃店遭砲轟。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼黛小西在店內與粉絲互動。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸「山寨Rosé」站台快閃店遭砲轟。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，事件發酵後，黛小西道歉並表示，自己是受到邀請去幫忙站台，整個活動無收費，但沒料到會害偶像朴彩英被罵，「在這樣的活動中，真正的主角一直都是她（朴彩英），以及到場支持的粉絲，今天的互動方式，若有不適合的地方，之後會更加注意，會用更好、更合適的方式為彩英宣傳，謝謝大家的理解。」

▲▼黛小西道歉。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

▲▼黛小西道歉。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

▲▼快閃店找來「偽Rosé」簽名互動　網紅二度道歉：沒收取任何費用。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

儘管黛小西拍攝道歉影片，仍未澆熄粉絲的怒火。多名粉絲直指，讓黛小西當一日店長沒問題，畢竟她也是粉絲，甚至跟朴彩英本人互動過，「但簽名在官方海報、小卡、紙袋等周邊，根本太超過，越俎代庖了吧！」

該起事件發酵四日，網上謾罵仍不斷，「她憑什麼」、「真當自己女明星了」、「誰罵朴彩英了，是在罵你好嗎」、「要臉嗎？現在當上女明星了，喜歡嗎」、「在專輯上簽自己的簽名意義不明哈，你以為自己追得成了正主嗎」、「怎麼還簽名了，好離譜，不就一個網紅大粉」。

▲黛小西簽名在官方周邊上。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲▼陸「山寨Rosé」站台快閃店遭砲轟。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸「山寨Rosé」站台快閃店遭砲轟。（圖／翻攝自小紅書）

▲黛小西簽名在官方周邊上，成惹怒粉絲的最大關鍵。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「呆呆黛小西」17日二度致歉，「作為『一日店長』，我的初衷始終是希望在現場為大家多做一些事情，留下更多美好的回憶，但在活動進行過程中，在當時的現場氣氛下，出現了臨時性的簽名行為，我沒有充分預想到這行為可能帶來的影響，在沒有周全的考慮下，再不合適的情境簽下了自己的名字」、「對此我真的非常抱歉，也正在認真反思」。

▲▼「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名，燒到韓網。（圖／翻攝自微博）

▲▼「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名，燒到韓網。（圖／翻攝自微博）

▲▼「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名，燒到韓網。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該起事件登上日媒及韓媒，甚至連與成都當地合作的官方X帳號「artisynx」都發文澄清，黛小西非官方邀請站台，並表示日後會嚴謹處理此事。

▲官方發文。（圖／翻攝自小紅書）

▲官方發文。（圖／翻攝自小紅書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

辭任的「逆耳忠言」　海基會董座吳豊山：兩岸兵戎相向是火車對撞

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

海基會董座吳豊山辭任　陸委會感謝在任期間卓越貢獻

川普政府對台軍售　陸外交部：美以台制華絕不會得逞

跳水天才全年100%勝率！陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

海南三亞免稅城封關首日　iPhone 17 Pro Max疊加優惠最高省9582元

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

美對台110億美元軍售　國台辦：嚴重違反一中原則和三個聯合公報

燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

辭任的「逆耳忠言」　海基會董座吳豊山：兩岸兵戎相向是火車對撞

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

海基會董座吳豊山辭任　陸委會感謝在任期間卓越貢獻

川普政府對台軍售　陸外交部：美以台制華絕不會得逞

跳水天才全年100%勝率！陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

海南三亞免稅城封關首日　iPhone 17 Pro Max疊加優惠最高省9582元

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

快訊／19:32台灣東部海域規模5.1地震　最大震度4級

快訊／19:32花蓮有感地震「國家警報」響　預估震度3級以上

宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

大陸熱門新聞

女穿「光腿神器」竟送急診！專家警告

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

陸發現新礦物命名「金秀礦」 「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

生前得流感！30歲陸「健美冠軍」突猝死

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

53億私募基金「離奇失蹤」 浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍

更多熱門

相關新聞

Rosé溫柔「灰粉唇色」被問爆！

Rosé溫柔「灰粉唇色」被問爆！

BLACKPINK成員Rosé以獨特嗓音唱出許多膾炙人口的歌曲，深受許多粉絲喜愛，不僅在音樂領域備受肯定，時尚帶貨力也是超強，每每穿上身的單品都詢問度爆表，吸引年輕女性入手同款，日前她為YSL彩妝拍攝絕美的形象畫報，換上溫柔的奶油粉唇色，搭配一貫的金色長髮，展現出純欲時尚氛圍。

TIRTIR迷你潤唇膏拿法公開！

TIRTIR迷你潤唇膏拿法公開！

Jisoo派對造型秀優雅魅力

Jisoo派對造型秀優雅魅力

Rosé澳洲野玫瑰氣場全開！

Rosé澳洲野玫瑰氣場全開！

Rockfish快閃A11亮點一次看

Rockfish快閃A11亮點一次看

關鍵字：

BLACKPINKRosé黛小西快閃店朴彩英

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

今深夜變天！　雨擴全台

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面