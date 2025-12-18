燒到韓國！「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名　網砲轟：妳誰啊

▲黛小西（左）站台朴彩英（右）的rosie快閃店成都站。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）先前推出個人專輯〈rosie〉後，近期在世界各地舉辦同名快閃店。中國成都場快閃店日前請來網紅「呆呆黛小西（以下簡稱黛小西）」站台，怎料場內一系列行為，甚至讓黛小西簽名在官方周邊上，瞬間惹怒粉絲。該起事件還燒到韓網。

▲▼黛小西在店內與粉絲互動。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，事件發酵後，黛小西道歉並表示，自己是受到邀請去幫忙站台，整個活動無收費，但沒料到會害偶像朴彩英被罵，「在這樣的活動中，真正的主角一直都是她（朴彩英），以及到場支持的粉絲，今天的互動方式，若有不適合的地方，之後會更加注意，會用更好、更合適的方式為彩英宣傳，謝謝大家的理解。」

▲▼黛小西道歉。（圖／翻攝自呆呆黛小西微博）

儘管黛小西拍攝道歉影片，仍未澆熄粉絲的怒火。多名粉絲直指，讓黛小西當一日店長沒問題，畢竟她也是粉絲，甚至跟朴彩英本人互動過，「但簽名在官方海報、小卡、紙袋等周邊，根本太超過，越俎代庖了吧！」

該起事件發酵四日，網上謾罵仍不斷，「她憑什麼」、「真當自己女明星了」、「誰罵朴彩英了，是在罵你好嗎」、「要臉嗎？現在當上女明星了，喜歡嗎」、「在專輯上簽自己的簽名意義不明哈，你以為自己追得成了正主嗎」、「怎麼還簽名了，好離譜，不就一個網紅大粉」。

▲黛小西簽名在官方周邊上，成惹怒粉絲的最大關鍵。（圖／翻攝自小紅書，上同）

「呆呆黛小西」17日二度致歉，「作為『一日店長』，我的初衷始終是希望在現場為大家多做一些事情，留下更多美好的回憶，但在活動進行過程中，在當時的現場氣氛下，出現了臨時性的簽名行為，我沒有充分預想到這行為可能帶來的影響，在沒有周全的考慮下，再不合適的情境簽下了自己的名字」、「對此我真的非常抱歉，也正在認真反思」。

▲▼「山寨Rosé」站台成都快閃店還簽名，燒到韓網。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該起事件登上日媒及韓媒，甚至連與成都當地合作的官方X帳號「artisynx」都發文澄清，黛小西非官方邀請站台，並表示日後會嚴謹處理此事。

▲官方發文。（圖／翻攝自小紅書）