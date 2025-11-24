TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

記者賴文萱／高雄報導

全球超人氣女團「TWICE」上週末（11/22-23）登上高雄世運主場館，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱。高雄市長陳其邁指出，週末共吸引超過18萬歌迷來高雄追星，創造觀光產值達5億之多，他更透露，明年世運主場館使用狀況已經額滿，「如果有其他團體要來，可能得等到後年。」

▲TWICE高雄世運演唱會。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE太狂！高雄開唱創5億觀光產值。（圖／記者賴文萱翻攝）

「TWICE」上週末於高雄世運主場館開唱，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」於高雄巨蛋進行《Star2》巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演登場，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，上週六（22日）捷運運量高達35萬，創今年度新高。

▲TWICE高雄世運演唱會。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，上週末2天總共有18萬歌迷來到高雄，創造觀光總產值有5億之多，尤其捷運在週六當天創下35萬人的疏運紀錄，可以說是歷史的新高，包括商圈、夜市等等也都湧入非常多的人潮。尤其在夜市，有些商家甚至營業到清晨3點、4點，人潮還是非常多，甚至像龍華市場擠得水洩不通，人要進去都非常困難。

陳其邁說，在下個月，包括AAA的頒獎，從整個售票紀錄來看，也都已經爆滿，勢必會對高雄帶來另一波演唱會經濟所外溢的其他觀光效果。他並透露，根據世運主場館明年整個使用狀況，很抱歉都已經額滿了，如果有其他的團體要來，可能要等到後年了。

▲陳其邁預告：明年世運檔期已全滿。（圖／記者賴文萱攝）

他強調，高雄把粉絲放在我們心目中的C位，高雄會持續不斷精進各式各樣的服務，以交通疏散為例，在第一天疏散的時間，因為有四場演唱會同時舉行，大概用了90分鐘左右的時間，昨天又再精進交通服務，將時間縮短到76分鐘，市府會根據這幾場演唱會來持續不斷的檢討。

六合夜市總幹事詹金翰表示，從上週五開始，夜市營業時間一到，人潮湧入不中斷，歌迷不僅橫跨各年齡層，更有許多來自日韓、東南亞、港澳的追星朋友，讓每個攤位前都出現熱鬧人龍，直到深夜2點還有許多歌迷前來續攤用餐。

詹總幹事分享，有些攤商自己就是TWICE的死忠粉絲，雖然這次沒搶到演唱會門票，但仍加碼應援優惠、準備更多備料，「ONCE用盡全力歡迎子瑜回家，就讓攤商用美食應援各位粉絲！」