獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

▲頂呱呱桃園機場店。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱出包！有消費者向《ETtoday新聞雲》投訴，買了炸雞堡餐大口咬下竟然吃到生雞肉，氣得大罵「超級扯」。對此，業者坦承，店員未依作業規範導致餐點不符要求，已第一時間道歉並更換餐點、提供補償，未來也會加強作業流程。

▲▼有消費者在桃園機場內的頂呱呱購買經典炸雞堡餐，卻吃到整塊生肉。

讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，今天下午在頂呱呱桃園機場店買了一份TKK炸雞堡套餐，咬下炸雞堡後竟然「牽絲」，打開察看，麵包夾著的炸雞雖然有金黃色麵衣，但雞肉完全沒熟。投訴人更質疑明明買的是炸雞堡，夾的卻是有骨頭的雞腿，大罵「荒唐」、「超級扯」。

投訴人表示，當下向門市反映，店員立刻致歉並換上一顆全新炸雞堡再送一隻雞腿，但整塊生肉實在太誇張，店家炸雞肉的過程明顯有疏失。

頂呱呱表示，門市人員未依標準作業流程，將雞肉提前起鍋且未檢查熟度，導致餐點品質不符規範，對此深感抱歉；門市人員除立刻道歉並更換產品與提供補償，同時詢問對方是否能留下聯繫方式，若有身體不適將協助處理。

頂呱呱強調，將加強教育訓練與檢查機制，確保所有消費者都能安心享用頂呱呱的產品。