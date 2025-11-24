LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

▲LOPIA推出感謝祭 。（圖，下同／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

在日本當地廣受主婦喜愛的連鎖超市LOPIA，近日推出大規模感謝祭活動，有和牛「買一送一」的超殺優惠，結果活動一開跑就引爆搶購潮，不僅黑毛和牛瞬間被掃光，現場也擠滿排隊人潮。對此，LOPIA總經理水元仁志在社群上道歉，「客流量超出預期」，並一一按讚、回應網友的訊息。

LOPIA總經理水元仁志周六早上在Threads發文道歉，LOPIA本周舉辦為期三天的「台日友好感謝祭」，黑毛和牛買一送一周五一開賣瞬間被搶光，「客流量超出預期，當晚部分商品售罄，敬請見諒」，周六、周日貨源充足，歡迎大家來購買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，總經理周日一早又PO文道歉，由於未能及時出貨，讓顧客排隊等待，深感抱歉，「今天（周日）可能也會出現同樣的情況，敬請各位顧客諒解。將懷著感恩之心竭盡全力，我們希望能夠為『台日友誼』搭建一座橋樑！謹以此心願」。

周日晚上，總經理又PO文再次道歉，「我們向所有光臨LOPIA的顧客致歉。自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心，收銀台前也排起了長隊。我們深感抱歉。我們正在盡最大努力，希望您能體諒我們，對於讓您久等，我們深感抱歉。」

面對網友們的留言，水元仁志一一按讚、回覆，頻頻喊「對不起」，甚至在Threads上「海巡」相關貼文，回應網友們留言，展現親和力。值得一提的是，許多網友敲碗，LOPIA可以到其他縣市開分店，總經理也正面透露「打算明年在新竹開店。」

沒買到和牛買一送一沒關係，美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」在今24日正式開跑，今年營業時間提早至上午8點，比去年早了1小時，而首日開幕前累積破200人排隊。而賣場優惠商品總數更擴大至超過500項，比去年多了200多項，包括3C、家電、日用品、家用寢具、服裝、聖誕節慶裝飾、兒童玩具、生鮮、食品都有。