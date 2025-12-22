25歲空姐陳屍飯店房間！　恐怖前夫「跨國跟蹤」狂刺15刀

▲摩根出於忌妒心，跟蹤並且謀殺前妻。（圖／翻攝fontanka.ru、Telegram）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名25歲空服員，被發現陳屍杜拜某5星級飯店房間內，身上超過15處致命刺傷。警方循線調查後，逮捕了她的41歲俄籍前夫摩根（Albert Morgan），破獲這起可怕的跟蹤謀殺案。

《每日郵報》、《大都會新聞網》（MegapolisOnline）等媒體報導，受害者安娜斯塔西婭（Anastasia）任職於俄羅斯勝利航空（Pobeda），與嫌犯曾有2年婚姻關係，在此期間她多次因衝突報警，但隨後均撤回告訴。

她18日被發現陳屍杜拜波寧頓洲際voco飯店（voco Bonnington Dubai），頸部、軀幹與四肢均有刺傷。杜拜警方透過監視器鎖定嫌犯身分與逃亡路徑後，立即通報俄羅斯當局，在嫌犯落地聖彼得堡時，立即予以逮捕。

根據調查，嫌犯摩根（Albert Morgan）是一名法律顧問，疑似因極度嫉妒，錯誤懷疑前妻兼職應召女郎，替VIP顧客提供陪酒服務，為此飛了2700英里（約4345公里），一路跟蹤至阿拉伯聯合大公國。

首先，一名共犯在大廳跟蹤受害者、確認房號，接下來，摩根套上從洗衣房偷來的飯店浴袍，冒充是「忘記帶房卡的住客」，說服員工開門入內。他原本打算用綠色顏料潑灑並剪斷受害者頭髮，但在雙方爆發激烈爭執後，竟拿起剪刀行凶。

根據紀錄，嫌犯被捕前曾申請參加烏克蘭戰爭，這在俄羅斯經常被當成逃避法律制裁的手段，不過他如今依然被捕，並且面臨謀殺罪指控，目前還押候審。