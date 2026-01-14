爆改機車無牌「台72線上飆車競速」！　檢警持拘票逮4人到案

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

台72線石圍墻路段2025年12月中旬發生多輛汽、機車聚集競速事件！警方獲報後，隨即派員趕赴現場處理，掌握相關活動情資後，報請檢方指揮調查，檢警8日持搜索票、拘票，將4名涉案人拘提到案，並查扣小貨車、改裝機車共2輛，全案依照公共危險罪送辦。

▲台72線石圍墻路段發生無牌機車競速事件，檢警8日持拘票、搜索票逮人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局去2025年12月中旬獲報，台72線石圍墻路段有多輛汽、機車聚集疑似有競速違序行為，初步調查本案參與人員以通訊軟體相約台72線競速，並以貨車載運改裝無牌機車佔據車道競速，不顧公眾往來安全，經苗栗警分局透過科技偵查，精準掌握飆車族活動情資，於蒐集相關事證後，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮。

檢警8日持搜索票及拘票兵分3路前往台中市改裝車行執行搜索拘提，共拘提4人到案，並查扣涉案小貨車及改裝機車共2輛，全案依公共危險罪移送法辦，並依道路交通管理處罰條例危險駕車、未戴安全帽、未依規定使用燈光、變更車體等違規製單告發，同時移請苗栗縣環保局依噪音管制法開罰及監理機關臨時檢驗。

苗栗分局表示，苗栗交通四通八達，風景優美多山，歡迎民眾到此觀光旅遊，但絕不容許成為危險競速場所，將以最嚴格的手段持續執法，讓飆仔付出慘痛代價。