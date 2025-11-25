　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹駱姓兄弟，因遺產問題鬧上法院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹駱家兄弟因父母遺產起了爭執。么子生前照顧父母，負責管理父親的帳戶並支付生活費。父母過世後，長子認為么弟盜領遺產，還指控姪女向父親借錢未還，因而提起訴訟。不過法院調查後發現，款項使用都有證據或家族同意，最終駁回長子的全部訴求。

判決書指出，駱家么子自2018年6月開始擔任起父母的主要照顧者。當時，駱父也把自己名下的金融帳戶交由么子保管，並授權全權處理，目的是方便么子支應夫妻倆生前的所有開銷，因此父子之間已形成明確的委任關係。但隨著駱家父母相繼於2021年12月26日、2024年6月19過世後，兄弟之間也因財產分配問題開始出現爭議。

長子駱男指控，在父親去世前，么弟曾使用父親的銀行帳戶和印章，分別在2021年9月30日、12月6日、12月28日三次提領父親存款，共110萬元。駱男認為這些行為未經其他繼承人同意，屬不當得利，因此提起訴訟要求返還。此外，駱男還主張，么弟的女兒（即駱男的姪女）在2018年購屋時向駱父借款100萬元，但至今未還，也一併請求返還。

新竹地院開庭審理，法官針對駱男指控么弟盜領及不當得利展開調查，調查後發現，9月30日提領的30萬元，是駱父親自前往銀行提領，並有其親赴銀行的照片與相關資料佐證；12月6日的40萬元則用於父母生活開銷，事前已獲駱父同意，並有醫療收據及外籍看護薪資單等證明；至於12月28日的40萬元，則是經家族成員同意，用於父親喪葬費支出，駱家大姐與堂弟在警詢時也證實「當場沒有人反對」。

此外，駱男要求姪女返還父親匯款的100萬元，法官表示，僅憑匯款事實無法證明借貸關係，且長輩在子孫人生大事時給予金錢祝福屬常見行為，因此駁回訴求。最終，法院駁回駱男所有訴請。認定么弟及姪女並未侵害家族財產，駱男主張缺乏法律依據，判其敗訴。

11/23 全台詐欺最新數據

精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁
批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

快訊／台中車站「女乘客跳鐵軌撿東西」！遭列車撞上夾縫隙滿臉血

1歲童「腦出血抽搐」送醫救回　雙親與保母被控重傷害結果出爐

快訊／酒駕三寶外線大迴轉！騎士剎不住撞上…無呼吸送醫搶救

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

快訊／三重變電箱電線走火！招牌「燒破大洞」　現場畫面曝

快訊／馬祖傳工程弊案！連江縣前秘書長涉包庇妻舅　遭搜索偵訊

這盤「花生」太逼真！高雄雕刻大神參賽作品　遭日本扣關2天

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

苗栗女子小美(化名)的小孩念國小，因而認識在該小學任教的男老師阿偉(化名)，進而產生愛慕之心，頻頻傳訊、打電話騷擾，還表示「我是剖腹產，陰道還是很緊實」，對他抒發自己的愛意和性幻想，最後被阿偉告上法院。苗栗地院審理，法官依小美犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

教召講師竟喊「黃子佼很無辜」：誰手機裡沒有肉片？

教召講師竟喊「黃子佼很無辜」：誰手機裡沒有肉片？

68歲水電工性侵人妻　夫怒砸他家天公爐

68歲水電工性侵人妻　夫怒砸他家天公爐

前女友嫁人！他傳裸照嗆尪：給你戴綠帽

前女友嫁人！他傳裸照嗆尪：給你戴綠帽

海陸上兵絞殺女友被判無期　聲請再審遭駁

海陸上兵絞殺女友被判無期　聲請再審遭駁

關鍵字：

遺產爭議家族糾紛法院判決新竹新聞財產分配

