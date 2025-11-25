照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

▲新竹駱姓兄弟，因遺產問題鬧上法院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹駱家兄弟因父母遺產起了爭執。么子生前照顧父母，負責管理父親的帳戶並支付生活費。父母過世後，長子認為么弟盜領遺產，還指控姪女向父親借錢未還，因而提起訴訟。不過法院調查後發現，款項使用都有證據或家族同意，最終駁回長子的全部訴求。

判決書指出，駱家么子自2018年6月開始擔任起父母的主要照顧者。當時，駱父也把自己名下的金融帳戶交由么子保管，並授權全權處理，目的是方便么子支應夫妻倆生前的所有開銷，因此父子之間已形成明確的委任關係。但隨著駱家父母相繼於2021年12月26日、2024年6月19過世後，兄弟之間也因財產分配問題開始出現爭議。

長子駱男指控，在父親去世前，么弟曾使用父親的銀行帳戶和印章，分別在2021年9月30日、12月6日、12月28日三次提領父親存款，共110萬元。駱男認為這些行為未經其他繼承人同意，屬不當得利，因此提起訴訟要求返還。此外，駱男還主張，么弟的女兒（即駱男的姪女）在2018年購屋時向駱父借款100萬元，但至今未還，也一併請求返還。

新竹地院開庭審理，法官針對駱男指控么弟盜領及不當得利展開調查，調查後發現，9月30日提領的30萬元，是駱父親自前往銀行提領，並有其親赴銀行的照片與相關資料佐證；12月6日的40萬元則用於父母生活開銷，事前已獲駱父同意，並有醫療收據及外籍看護薪資單等證明；至於12月28日的40萬元，則是經家族成員同意，用於父親喪葬費支出，駱家大姐與堂弟在警詢時也證實「當場沒有人反對」。

此外，駱男要求姪女返還父親匯款的100萬元，法官表示，僅憑匯款事實無法證明借貸關係，且長輩在子孫人生大事時給予金錢祝福屬常見行為，因此駁回訴求。最終，法院駁回駱男所有訴請。認定么弟及姪女並未侵害家族財產，駱男主張缺乏法律依據，判其敗訴。