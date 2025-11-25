摺疊iPhone售價恐飆近8萬　分析師直言「果粉要有心理準備」

▲折疊iPhone。（圖／Gemini生成）

記者吳立言／綜合報導

摺疊版 iPhone 的售價再度成為科技圈焦點。最新預估指出，蘋果首款摺疊 iPhone 可能定價約 2,399 美元，折合台幣約 7.5 萬元，市場普遍認為售價將逼近品牌歷來最高定位。

根據富邦投顧（Fubon Research）分析師 Arthur Liao 的最新估算，這款摺疊機的上市價格落在現有各家預期高端區間。此外，知名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo） 先前也指出，他預測摺疊 iPhone 的售價將介於 2,000 至 2,500 美元之間；《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）則曾在報導中表示，最終售價可能落在約 2,000 美元左右。

市場分析認為，摺疊 iPhone 價格偏高的主要原因，來自蘋果採用一系列高成本的關鍵零組件，包括摺疊面板、主鉸鏈結構與高強度材料。富邦投顧也指出，這些頂級規格將使最終成本大幅推升，使售價自然更趨向高端。

儘管定價不低，市場仍看好摺疊 iPhone 在明年有望成為摺疊手機市場焦點。富邦投顧預估蘋果在 2026 年可能售出約 540 萬台，並指出在全球智慧型手機需求可能下滑的情況下，折疊手機將成為 2026 年市場的「唯一亮點」。

除了價格，規格也受到外界關注。傳聞顯示，蘋果正為 2026 年的 iPhone 18 Pro 開發全新的可變光圈鏡頭，但摺疊 iPhone 可能不會搭載此功能。外流資訊指出，摺疊 iPhone 預期採用 廣角＋超廣角雙主鏡頭，並因摺疊結構需求搭載 兩組前置鏡頭，以加強自拍與視訊通話表現。

外界普遍認為，摺疊 iPhone 的最終售價，將是左右市場接受度的最大變數。面對近 8 萬台幣的入手門檻，消費者是否願意為蘋果的首款摺疊手機埋單，仍是最大觀察重點。