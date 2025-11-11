iPhone Air銷售慘淡　蘋果傳出延後下一代機型推出

▲今年推出的 iPhone Air 銷售不如預期。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年推出的超薄新機 iPhone Air 銷售表現不如預期，市場反應冷淡，導致原定與 iPhone 18 Pro 同步亮相的下一代機種被迫延期。

根據《The Information》報導，iPhone Air 自 9 月上市以來銷售疲弱，市場需求遠低於預期。供應鏈方面，富士康已拆除大部分 iPhone Air 生產線，目前僅保留約 1.5 條產線運作，預計本月底全面停產；另一家供應商立訊精密則已於 10 月底結束生產。

iPhone Air 主打僅 5.6mm 厚度的超輕薄設計，是自 2017 年 iPhone X 推出 Face ID 與全螢幕以來的最大外觀革新。不過為了追求輕薄機身，蘋果在電池容量與相機配置上有所妥協，僅搭載單鏡頭主攝與較小電池，但售價仍高達 999 美元，僅比 iPhone 17 Pro（1,099 美元）便宜 100 美元，令不少消費者認為性價比不足。

蘋果近年嘗試推出第四款 iPhone 以補強產品線，包括 iPhone mini 與 iPhone Plus 系列皆因銷售不佳而停產。iPhone Air 原被視為最新嘗試，但同樣陷入市場冷淡反應。

報導指出，蘋果原計畫自 2026 年起採取分期發表策略，秋季推出 iPhone 18 Pro、Pro Max 與可摺疊 iPhone，並在 2027 年初發表 iPhone 18 與 18e；延後的第二代 iPhone Air 可能會併入後者時程登場。該新機據稱正在開發更輕的機身設計、氣冷散熱系統與更大電池容量，但蘋果仍可能重新評估整體方向。