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美軍正式宣布2款無人戰鬥機！YFQ-42A、YFQ-44A最快夏季試飛

▲▼YFQ-42A無人戰鬥機。（圖／通用原子航空系統公司）

▲YFQ-42A無人戰鬥機。（圖／通用原子航空系統公司）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍3日宣布，「協同作戰飛機」（Collaborative Combat Aircraft, CCA）計畫正式命名兩款機型，分別是通用原子航空系統公司（GA-ASI）的YFQ-42A與安杜里爾工業公司（Anduril Industries）的YFQ-44A。

美國空軍說明，這兩款無人戰鬥機代表新一代作戰飛機，將在未來戰爭中發揮關鍵作用，確保聯合部隊的制空權，設計重點在於發揮自主作戰能力，並與有人機協同作戰，應對複雜戰場環境中的敵方威脅。美國空軍參謀長艾文（David W. Allvin）表示，「這些飛機在兩年前還只是紙上計畫，如今即將在今夏試飛。」

這些飛機的「任務設計序列」（Mission Design Series, MDS）提供了一套標準化的命名與分類方式，Y代表原型機（進入量產後將移除「Y」）、F為戰鬥機、Q代表無人機、設計編號42 / 44、版本序列A為第一代。

艾文進一步強調，「這是我們歷史上首次為無人機賦予戰鬥機的命名——YFQ-42A和YFQ-44A。這或許只是象徵性的，但這代表我們正邁向空戰的新時代，意味著人機協同作戰，研發目標始終是『任務優先』。」美國空軍將繼續與產業夥伴緊密合作，對YFQ-42A與YFQ-44A原型機進行嚴格測試與評估。鞏固在空中作戰技術上的領先地位。

通用原子航空系統公司總裁亞歷山大（David R. Alexander）表示，YFQ-42A延續公司自1990年代以來的輝煌歷史，當時推出MQ-1掠奪者無人攻擊機，進一步發展成MQ-9收割者偵察機、MQ-20復仇者、新一代MQ-9B與海上守護者等多種機型。亞歷山大說，「這些飛機代表著無與倫比的歷史，展現高效能與可靠性，滿足美國軍方的需求，並引領空中作戰進入全新時代。」

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