轟－6K掛「鷹擊-21」彈道飛彈參與圍台軍演　具「防區外」打擊能力

▲解放軍空軍轟-6K掛載「鷹擊-21」高超音速導彈參與軍演。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區昨（1）日起在台海周邊進行軍事演習，出動多批次各式戰機和無人機，配合以航母山東艦及海警海上裝備，實施區域管控、聯合封控等科目演訓。透過《央視》釋出的畫面可以發現，共軍轟炸機轟6-K機翼下掛載最新型的高超音速彈道導彈（飛彈，下同）「鷹擊-21」滑行起飛，參與這次演訓。

據了解，「鷹擊-21」空射彈道導彈曾在大陸珠海航展中對外公開展示，軍事專家張軍社透露，鷹擊-21導彈亮相此次演訓，表明此次東部戰區演訓實戰化程度很高，其對於奪取綜合制權具有關鍵意義。

美國軍事網站《戰區》曾分析稱，「鷹擊-21」具有高超音速突防能力，可以在防區外快速且精確地打擊敵方戰略、高價值目標或是大中型水面艦船，「無論對地面的防空力量，還是水面艦船的防空力量來說都是特別困難的存在。」

張軍社進一步說明指，鷹擊-21是一款具有高超音速突防能力的導彈，對於奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控具有關鍵性意義，「現代戰爭綜合制權的涵蓋面很廣，要奪取綜合控制權，不僅要進行制海、制空作戰，還需要對陸打擊，進行電磁對抗，摧毀敵方指揮控制和網路作戰中心等高價值目標。」

張軍社強調，高超音速導彈的平均速度達到6馬赫以上，台灣現有的防空力量對於這款導彈無計可施，在全世界上也很難有反導力量能夠實施有效攔截。