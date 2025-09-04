陸高超聲速導彈全亮相！「關島殺手」大升級　宋忠平：主打點穴戰

▲東風系列新成員，東風-26D「關島殺手」速度再次升級 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

在此次高超聲速導彈方隊中，鷹擊-21、東風-17、東風-26D三型導彈集中受閱，受到外界高度關注。其中，東風-26導彈的最新改良型號東風-26D導彈「首次」在閱兵式上亮相，被外媒號稱升級版「關島殺手」。大陸軍事專家宋忠平評接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「發展這麼多先進軍事裝備，就是希望能夠有更多打擊對手節點的武器裝備，通過這種『點穴戰」，速戰速決，讓對方快速失去戰鬥力、保障力，也是這次為何展示這麼多武器裝備的集中考慮。」

《央視》當天解說，「高超音速導彈方隊中，受閱的鷹擊-21、東風-17，東風-26D導彈，飛行速度快、突防能力強、命中精度高，是具備全天候作戰能力的新型殺手鐧。」

資料顯示，東風26-D的彈頭為高超聲速彈頭，攔截難度加大，從中程彈道導彈變為戰略性武器。高超聲速是指物體的飛行速度超過5倍聲速，也就是大於等於每小時6125公里，舉例從北極飛到南極不到3個半小時。目前，高超聲速技術是航空航天領域的前沿方向，俄羅斯、美國等國家都投入大量人力、資金研究，在該領域中國處於領先水平。

宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，「東風-26D不只是打擊固定目標，還可以打擊慢速移動目標，打擊慢速移動目標什麼概念？打擊對方的大型水面艦艇。」

大陸軍事專家傅前哨指出，東風-26D導彈體並不大，但射程非常遠是高參數、可機動，難以對其進行攔截。之前東風-26是中程彈道導彈，此次閱兵展示升級版東風-26D標的是中遠程彈道導彈，通過採用新的乘波體彈頭（也就是人們常說的水漂式彈頭），大幅提升射程和機動能力。

「發展這麼多先進軍事裝備，就是希望能夠有更多打擊對手節點的武器裝備，通過這種『點穴戰」，速戰速決，讓對方快速失去戰鬥力、保障力，也是這次為何展示這麼多武器裝備的集中考慮。」宋忠平指出。

▲高超聲速導彈方隊接受檢閱。（圖／翻攝 新華社）

鷹擊-21（YJ-21）是大陸首款公開的艦載高超聲速反艦導彈，據外界推測射程超過1000公里，飛行速度可達6至10馬赫，能在中段進行高超機動，突破現有的區域防空系統，被譽為「航母殺手」。它最早於2022年首次在大陸軍演畫面中曝光，2023年上海航展上則以實物模型形式對外展示。

東風-17（DF-17）搭載可機動變軌的高超聲速滑翔彈頭（HGV），最大射程約1800至2500公里，速度可達5至10馬赫。其彈頭能在高空與大氣層邊緣自由機動，大幅提升突防能力。東風-17首次公開亮相是在2019年國慶70周年閱兵，成為大陸展示高超聲速武器的重要標誌。

東風-26D（DF-26D），東風-26導彈的最新改良型號東風-26D導彈首次在閱兵式上亮相，被外媒號稱升級版「關島殺手」東風-26系列原本是中遠程彈道導彈，具備對陸、對海雙重打擊能力。其中「26D」被視為專門優化反艦用途的改進型，射程達3000至4000公里，號稱「航母殺手」的升級版。它能搭載高超聲速彈頭或精確制導彈頭，具備全天候、多方向快速打擊能力。

三型導彈同時出現在受閱方隊，大陸已經形成「中程—遠程—艦載」多維度的高超聲速打擊體系，對外展示出戰略威懾與遠海作戰能力的全面提升。