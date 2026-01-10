　
社會 社會焦點 保障人權

違規右轉撞雙載機車！騎士乘客噴飛10公尺　租賃車下巴掉一半

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區昨（10）日下午發生一起車禍，一名23歲男子駕駛租賃小客車，行經中山四路與鎮中路口時，疑因未依交通號誌指示便違規右轉，導致後方直行的雙載機車反應不及直接攔腰撞上，事故造成機車騎士、乘客及汽車乘客共3人送醫、1人自行就醫，所幸皆無生命危險。

▲▼何姓男子開車行經中山四路與鎮中路口時，未依號誌違規右轉，造成雙載機車騎士直接撞上，2人噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼何姓男子開車行經中山四路與鎮中路口時，未依號誌違規右轉，造成雙載機車騎士直接撞上，2人噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局草衙派出所於1月10日16時50分許接獲報案，指稱在中山四路與鎮中路口發生一起嚴重的汽機車擦撞事故。警方獲報後立即出動警力趕赴現場，除通報救護車救援外，並迅速實施交通疏導，以防後方車流造成二次追撞。

警方初步調查，23歲為何姓男子當時駕駛一輛租賃小客車，車內載有23歲陳姓男子，正沿中山四路北往南行駛。行經鎮中路口準備右轉時，疑似未依號誌指示行駛（搶先右轉），導致後方同向直行、由21歲洪姓男子騎乘並載著14歲陳姓少年的普通重型機車閃避不及，兩車發生猛烈擦撞，機車噴飛近十公尺。

▲▼何姓男子開車行經中山四路與鎮中路口時，未依號誌違規右轉，造成雙載機車騎士直接撞上，2人噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起碰撞造成小客車乘客陳男臀部受傷（後自行就醫）；而機車騎士洪男與後座的陳姓少年則全身多處擦挫傷，由119救護人員現場包紮後送醫治療，所幸經檢查後均無生命危險。

警方現場對雙方駕駛進行酒測，結果均為 0，排除了酒駕嫌疑。根據初步分析，肇事主因指向何姓汽車駕駛「未依號誌指示行駛」。至於詳細的肇事責任與確定的違規細節，仍需由交通大隊進行後續的現場測繪與事故分析研判。

▲▼何姓男子開車行經中山四路與鎮中路口時，未依號誌違規右轉，造成雙載機車騎士直接撞上，2人噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

01/11 全台詐欺最新數據

高雄車禍違規右轉機車撞車交通事故

