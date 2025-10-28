川習會前美提協議框架　紐時：回到貿易戰前關係

▲美國總統川普、中國領導人習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平將於30日在韓國慶州的亞太經合會（APEC）峰會前進行會談。美國官員透露，雙方可能就貿易達成新框架協議，《紐約時報》分析此框架或重回年初貿易戰前的局面，但協議能否持久仍存疑。

根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日的說明，美中在吉隆坡進行的第五輪貿易談判已為即將舉行的川習會打下基礎，涉及關稅、稀土、大豆和TikTok等敏感議題。這些初步共識將由兩國元首進一步確認。不過，中方對於美方提出的具體框架內容尚未給出明確回應。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和中國外長王毅則進行了通話，王毅表示，雙方已在談判中交換了立場並加深了解。

川習會能否推動貿易關係改善仍是外界關注的焦點。《紐約時報》分析，美國政府提出的新方案很可能只是回到貿易戰爆發前的狀態。雖然雙方在經貿緊張升高後選擇休兵，但過往的協議往往難以持久。貿易談判專家崔歐洛（Paul Triolo）指出，中國在談判過程中利用稀土資源的控制權占據優勢，導致雙方企業的市場份額均受到影響。

川普則表現出對達成協議的信心。他在前往東京途中向記者透露，可能取消對中國的301條款調查，並幾乎敲定了明年訪中計畫，同時習近平也將回訪美國。隨著川習會臨近，美中雙方不約而同釋放合作信號，為可能的成果營造了積極氛圍。川普甚至暗示，會談時間或許會延長，為雙方促成更多共識提供空間。