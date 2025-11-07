川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在本週四（6日）首次承認，自己推行的關稅政策確實增加了美國消費者的負擔。這一表態與他過去認為「關稅成本由外國承擔」的立場有所不同。儘管如此，他仍堅稱整體而言，這項政策對美國有利。目前，最高法院正在審理與川普關稅措施合法性相關的案件，可能對未來總統的貿易政策影響深遠。

川普自上任起，便將關稅視為重要的外交和經濟工具，並對包括中國、加拿大及歐盟在內的多個國家徵收進口稅。他長期主張，這些稅負由外國承擔，不會波及美國民眾。然而，多數經濟學家早已指出，最終消費者才是關稅的主要承受者。川普在白宮接受記者提問時，針對最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）所說「關稅實際上由美國人支付」一事，回應道：「我不完全認同，雖然美國人可能付了一些，但我們的整體利益仍然巨大。」

目前，最高法院正就川普關稅政策的合法性進行審理，這可能改變總統在貿易政策上的權力範圍。川普警告，一旦法院裁決限制其設置關稅的權力，將對美國經濟造成重大損害。他表示政府已開始準備替代方案，但強調「難以想像有人會選擇做出損害國家利益的決定」。川普的官員則認為這些關稅政策有助於推動美國製造業復興，並促使貿易夥伴與美國達成更多合作協議。

反對者則批評關稅政策加劇通膨，進一步拖累美國經濟。根據耶魯大學的數據，平均關稅率已升至自1934年以來的最高水平，預估每個家庭到2025年將多花費2400美元。此外，國內失業率可能在年底前上升至0.7%。截至9月，川普政府已徵收約880億美元關稅，未來10年還可能為政府帶來2.3兆美元收入，但同時也加重了民生壓力。