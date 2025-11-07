　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普坦言：美國人確實為「關稅之亂」付出一些成本

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）在本週四（6日）首次承認，自己推行的關稅政策確實增加了美國消費者的負擔。這一表態與他過去認為「關稅成本由外國承擔」的立場有所不同。儘管如此，他仍堅稱整體而言，這項政策對美國有利。目前，最高法院正在審理與川普關稅措施合法性相關的案件，可能對未來總統的貿易政策影響深遠。

川普自上任起，便將關稅視為重要的外交和經濟工具，並對包括中國、加拿大及歐盟在內的多個國家徵收進口稅。他長期主張，這些稅負由外國承擔，不會波及美國民眾。然而，多數經濟學家早已指出，最終消費者才是關稅的主要承受者。川普在白宮接受記者提問時，針對最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）所說「關稅實際上由美國人支付」一事，回應道：「我不完全認同，雖然美國人可能付了一些，但我們的整體利益仍然巨大。」

目前，最高法院正就川普關稅政策的合法性進行審理，這可能改變總統在貿易政策上的權力範圍。川普警告，一旦法院裁決限制其設置關稅的權力，將對美國經濟造成重大損害。他表示政府已開始準備替代方案，但強調「難以想像有人會選擇做出損害國家利益的決定」。川普的官員則認為這些關稅政策有助於推動美國製造業復興，並促使貿易夥伴與美國達成更多合作協議。

反對者則批評關稅政策加劇通膨，進一步拖累美國經濟。根據耶魯大學的數據，平均關稅率已升至自1934年以來的最高水平，預估每個家庭到2025年將多花費2400美元。此外，國內失業率可能在年底前上升至0.7%。截至9月，川普政府已徵收約880億美元關稅，未來10年還可能為政府帶來2.3兆美元收入，但同時也加重了民生壓力。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

川習會前美提協議框架　紐時：回到貿易戰前關係

川習會前美提協議框架　紐時：回到貿易戰前關係

記者葉國吏／綜合報導　 美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平將於30日在韓國慶州的亞太經合會（APEC）峰會前進行會談。美國官員透露，雙方可能就貿易達成新框架協議，《紐約時報》分析此框架或重回年初貿易戰前的局面，但協議能否持久仍存疑。

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

川普關稅戰

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

