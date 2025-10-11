　
川普加徵中國100％關稅！　批「中國最嚴稀土政策」道德恥辱

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普、中國領導人習近平。（圖／路透） 

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）於週五（10日）表示，從今年11月1日起，美國將對自中國進口的商品加徵100%的新關稅，這是現行關稅之外的額外稅率。川普同時宣布，屆時美國也將對所有關鍵軟體實施出口限制。這些政策反映了美中貿易緊張局勢的升級。

川普在其社交平台「Truth Social」上發文指出，根據最新消息，中國在國際貿易上採取了極具挑釁性的策略。他透露，中方已向全球發出通知，表明自2025年11月1日起，將對幾乎所有由中國生產的商品以及部分並非中國製造的產品實施出口管控。川普形容這項政策規模巨大，並強調此類手段在全球貿易史上前所未見。

針對中方的計畫，川普批評其為「道德上的恥辱」，並表示這是早已策劃的行動。他進一步宣布，美國將於2025年11月1日（甚至可能更早，視中方是否有進一步舉措）開始對中方商品加徵額外100%的關稅。川普強調，此舉是美國對中國不公平貿易行為的回應，並表示這一政策僅代表美國，不涉及其他受影響的國家。

此外，川普提到，美國將在今年11月1日同步推出針對所有關鍵軟體的出口限制。他認為這一措施對保護國家安全至關重要，也旨在防範技術落入不友善國家之手。川普的強硬表態顯示美國對中國貿易政策的反制態度愈加明顯，而這些新政策可能進一步加劇兩國之間的貿易摩擦。

10/09 全台詐欺最新數據

美國總統川普宣布，對中國加徵100％關稅，導致美股血崩暴跌，台積電ADR（TSM）血崩6.41%、收280.66美元；輝達（NVDA）跌4.95％、收183.16美元。

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

