快訊／中方回應「川普加徵晶片關稅」　批美濫用籲回歸市場機制

▲川普當時宣布對等關稅。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府23日宣佈，計畫從2027年6月起，對自中國進口的半導體產品加徵新一輪關稅，具體稅率將在政策上路前一個月向外界公布，對此中國方面也有回應，痛批美方「濫用關稅」。

新關稅政策背景 長期調查與政策延續

美國政府這次針對中國半導體產品加稅，是在美國貿易代表署（USTR）完成長達一年的調查後拍板定案。這份調查主要聚焦於中國出口到美國的晶片及相關產業鏈產品，強調要回應美國產業界面臨的挑戰。

值得一提的是，相關調查其實最早是由前總統拜登（Joe Biden）政府發起，後續由川普政府延續，並最終完成整體評估，顯示美國兩黨對中國半導體政策的關注具有連貫性。

▲中國駐美國大使館發言人劉鵬宇。（圖／翻攝X／@SpoxCHNinUS）

政策理由與美方立場 中方回應強調市場機制

根據美國貿易代表署的說法，中國將取得半導體產業主導權作為國家發展重點，這樣的政策導向被美方認為不合理，並對美國企業造成運作壓力與限制，成為美方採取貿易行動的主因。

根據《聯合報》報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中方堅決反對美方「濫用關稅」的做法，並強調全球半導體供應鏈的發展是由市場與企業選擇共同推動，呼籲美方勿干預正常商業運作。