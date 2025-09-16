　
地方 地方焦點

靈鷲山愛心贊普關懷弱勢　捐贈市值近160萬白米與食用油

▲靈鷲山愛心贊普關懷弱勢，捐贈白米與食用油

▲靈鷲山愛心贊普捐贈白米與食用油，關懷弱勢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第32屆水陸法會「愛心贊普」捐贈典禮，16日在桃園巨蛋東大門廣場舉行，由市長張善政受贈。靈鷲山今年共募集白米49903斤、食用油3120瓶，幫助桃園3110戶家庭、40個弱勢團體，以及新北市貢寮、平溪、雙溪百位獨居長者，展現宗教與政府攜手共善典範。

市長張善政表示，靈鷲山在桃園舉辦水陸空大法會已逾30年，此次匯集各界愛心，捐贈白米及食用油給弱勢團體及家庭，市府將妥善運用，讓資源效益最大化。

▲靈鷲山愛心贊普關懷弱勢，捐贈白米與食用油

▲靈鷲山當家常存法師和張善政市長啟愛心贊普捐贈，展現宗教與政府攜手共善典範。（圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山佛教基金會當家法師常存法師指出，基金會持續舉辦「愛心贊普」活動，今（114）年以「靈性覺醒　善念傳愛」為主題，將善心人士所捐贈的白米與油品等物資，妥善分配給需要幫助的對象。贊普不僅是有形的物資布施，更是一份無形的愛與尊重，也是對社會最溫暖的回饋。

社會局表示，靈鷲山佛教基金會透過法會普渡與布施精神，匯聚各地愛心，形成善的循環。今年捐贈市值近160萬元的白米及食用油，用以協助弱勢家庭獲得基本餐食照顧與糧食濟助。

▲靈鷲山愛心贊普關懷弱勢，捐贈白米與食用油

▲功德主們接受常存法師頒發感謝狀。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

包括市議員張碩芳、市府社會局長陳寶民、民政局長劉思遠、桃園區長許敏松、龍潭區公所主秘程鈺喬及財團法人靈鷲山佛教基金會開山住持心道法師、當家法師常存法師等均一同出席活動。

09/15 全台詐欺最新數據

