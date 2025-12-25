防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

▲台中市警局長吳敬田親自前往跨年晚會場地勘查。（圖／台中市第六警分局提供）



記者白珈陽／台中報導

2026年台中水湳公園跨年晚會活動即將登場，因應1219台北捷運隨機攻擊事件造成民眾恐慌，警方除加強警力部署、監控設備等，今（25）日更宣布跨年當日禁止攜帶「十大危險物品」，全力維護民眾安全。

台中市第六警分局表示，台中市警局長吳敬田親自前往水湳中央公園實地勘查，逐一檢視交通管制動線及安全維護部署，針對可能出現的潛在風險，指示加強場地、出入口安檢，並針對參與民眾隨身攜帶可疑物品查察。

警方指出，為防止模仿事件或類似事件重演，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：

1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物。

2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

5.不明用途之粉末或液態物。

6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。

9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。

10.啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

▲警方今天公布台中跨年晚會禁止攜帶入場的十大危險物品。（圖／台中市第六警分局提供）



警方強調，針對此次跨年活動，事前即完成會場及周邊監視系統全面盤點與建置，並於制高點架設臨時監視設備，即時掌握現場人流狀況與動態。活動當日將採取「分區管理、集中部署」方式進行警力調度，當發現特定區域人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保突發狀況能在第一時間妥善因應。

▲台中跨年晚會舞台正在搭建。（圖／台中市第六警分局提供）

