瑞士酒吧「天花板燒一片」沒人跑！傻傻熱舞錄影　荒謬畫面曝

▲天花板起火當下，酒吧內的民眾竟然還在熱舞狂歡，甚至拿起手機拍下火災畫面。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的星座酒吧（Le Constellation）在跨年夜發生重大火警，導致47人死亡、上百人輕傷和重傷的慘劇。而起火原因疑似是因為有人將綁著點燃仙女棒的香檳瓶舉得太高，導致天花板引燃。如今火警當時畫面也曝光，只見天花板已經燒成一片，底下的人卻還在狂歡跳舞，甚至興奮拍下起火畫面。

從最新外流的影片中可以看到，事發當時星座酒吧的天花板已經起火，當火焰在天花板上快速延燒時，酒吧內的音樂竟未停止播放，青少年也還在狂歡慶祝，現場民眾不但沒有察覺到危險逼近，許多人還拿著手機錄影，甚至隨音樂跳舞，錯過了寶貴的逃生黃金時間。

瑞士當局初步調查指出，種種跡象顯示，火勢是從蠟燭或香檳瓶上的仙女棒引發，目前正在檢視天花板的隔熱泡棉材質是否加速了火勢蔓延。相關單位將針對可能的人為疏失進行深入調查，並追究相關刑事責任。

這場悲劇奪走了許多年輕生命，其中包括一名即將滿17歲的義大利高爾夫新星蓋里皮尼。由於現場狀況慘烈，救難人員仍在進行遺體辨識工作，預估需要數日才能完成身分確認。傷患中有數十人傷勢嚴重，已緊急送往德國、法國及義大利等鄰近國家醫院搶救。