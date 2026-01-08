急落袋反更虧！兄妹見母失智冒名賣鴻海　少賺22萬還被起訴

▲冒充失智母賣鴻海股票，4,800股提早出場「少賺22萬元」兄妹遭起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北部一對兄妹涉嫌趁母親罹患失智症、住院治療且已無法正常表達期間，冒充母親本人以電話方式向證券公司下單，出售其名下鴻海（2317）股票4,800股，陳婦其他子女得知後提告。士林地檢署偵結，認兄妹行為已影響母親財產利益，依行使偽造準私文書罪將2人提起公訴。

陳婦因罹患失智症，於2024年5月入住振興醫院治療，並於2024年5月28日清晨因配戴氧氣面罩，已無法正常言語與表達。兄妹明知母親當時病況，仍於同日中午，由蔡女佯裝為陳婦本人，致電凱基證券某分公司交易營業員，表示欲出售股票。

營業員誤信來電者即為帳戶本人，依指示協助完成交易程序，並製作、上傳顯示帳戶本人同意出售股票的不實電磁紀錄，最終賣出陳婦名下鴻海股票4,800股。過程中，蔡女並留下蔡男使用的手機門號，作為交易結果回報的聯絡方式。

股票完成交割後，凱基證券於2024年5月30日，將所得股款共計約88萬元，匯入陳婦名下銀行帳戶。

另經比對公開股價資料，該筆股票於2024年5月出售時，平均賣出價約為每股183元；若未提早出售、持有至2026年1月，以鴻海當月收盤價計算，4,800股市值可達約110萬元，與實際入帳金額相比，帳面價差約22萬元。

偵辦期間，蔡女雖辯稱因情況緊急、擔心股票無法順利出售，才冒充母親下單，但檢方認定其明知電話下單僅限本人使用，仍刻意佯裝身分，相關辯解難以採信。

檢察官認為，蔡男、蔡女分工冒充帳戶本人下單，行使不實電磁紀錄，不僅侵害陳婦的財產法益，也影響證券交易資料與身分驗證制度的正確性，已構成行使偽造準私文書罪，且2人具有犯意聯絡與行為分擔，屬共同正犯，依法提起公訴。

對此，凱基證券表示，台灣證券交易所曾就本案派員至凱基證券站前分公司進行實地查核，認定凱基證券及相關人員於執行賣出委託交易過程中，並無違反相關規定。